Fino a quando ci sarà musica, sogni e un pizzico di disperazione

di Christian Sanna

Avessi tutto, mi mancherebbe sempre qualcosa. Difficile dire di cosa si tratti, l’uomo medio individuerebbe il nocciolo del problema nell’assenza di una persona o nel non aver ottenuto una promozione, oggetti, macchine lussuose, vestiti griffati. Insomma, la butterebbe sul danaro e in caciara e fin qui niente di nuovo, solo banalità e poi tanta noia.

Ognuno è come si è pensato (e se si è pensato), ma pochi si guardano dentro e quasi nessuno si vede per quello che è. Quanti si riconoscono davvero, non tanto nelle parole degli altri, ma nella valutazione di se stessi? Mettersi in discussione è l’unica certezza che l’uomo saggio possiede: distruggere quelle larghe e quindi comode recitate convinzioni per ricostruirsi, daccapo.

Pessoa era del parere che Per quanto ci spogliamo di ciò che abbiamo indossato, non raggiungiamo mai la nudità, perché la nudità è un fenomeno dell’anima, e non un togliersi il vestito. Ma quanti hanno letto Fernando, interpretando quella sua inquietudine che la forma poetica, solo in parte, è riuscita ad arginarne l’impetuosità? Avere mal di testa e di universo è l’effetto collaterale del perduto o addirittura del mai posseduto. Sentirsi addosso la stanchezza dell’intelligenza e dell’emotività porta a cercare risposte alle domande sull’esistenza con la costruzione della lettatura. Ionesco si definiva un costruttore di letteratura che è sempre stato un cercatore di spiritualità, si può tranquillamente affermare che si scrive per se stessi per arrivare agli altri, un pò il contrario di chi scrive per gli altri per affermare se stesso.

Ma come fan presto, amore, ad appasir le rose, così per noi è il mantra della consapevolezza che il disamore è comunque una forma d’amore, poichè c’è la nostalgia di quel sentimento che non tornerà, perchè il futuro non è un viaggio all’indietro. Restano gli odori, il dizionario dei vaffanculo poco usato quando andava consultato di più, le geometrie di un volto così bello ed imperfetto da meritare un posto al Louvre fra i capolavori più espressivi della storia.

Resta e rimane (dove per il verbo restare s’intende idea di luogo e rimanere idea di tempo) un amore, tanti amori, forse troppi. Non c’è stato tempo per annoiarsi, ma c’è stato spazio per veicolarla quella stessa noia nel recinto dove se ne stanno buone le pecore, figure simboliche, prese in prestito per riferimenti a quegli atteggiamenti volgari, ai comportamenti stupidi di quelli che simulano un’intelligenza e una sensibilità che non hanno nella realtà e che probabilmente non avrebbero nemmeno nelle favole, nei racconti sarcastici, nelle provocazioni, nelle commedie.

Avessi tutto resterebbe niente, ma quel niente potrebbe valere tutto. Un uomo medio non capirebbe e probabilmente nemmeno gli interesserebbe di capire, ma vada a spiegare a chi, differentemente da lui, cerca di rinchiudere il mare in un bicchiere e rischia di affogare nell’acqua, cercando di decodificare, svelare, interpretare evitando di scivolare sulla più classica buccia di bananalizzazione.

Giochi di parole, queste parole compiaciute, poichè consapevoli d’esser belle, però ricche fino al midollo di contenuti, spunti di riflessioni e chi vuol capire comprenda, chi non capisce s’arrenda. Chi si ferma è perduto, propro lì, sulla soglia della porta che porta dentro dove ci sei tu e tu puoi essere chiunque: un amore non corrisposto, un vecchio che pensa che la morte si sia dimenticata di lui, un salice piangente che un tempo era un principe, traformato da una fata dagli occhi viola, un’ arpista, di spalle, sorpresa davanti allo specchio a suonare per la fine di un amore. L’inizio di un nuovo amore. Perchè tutto si perde e niente muore, ogni cosa si rigenera e diventa altro.

E se fossimo solo (e forse già tanto) i pensieri di qualcuno?

Avessi tutto, mi mancherebbe sempre qualcosa. E’ una maledizione, un incantesimo. Ogni storia un altro giro di valzer, finchè si può. Fino a quando ci sarà musica, sogni e un pizzico di disperazione.