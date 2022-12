La più grande tragedia avrà inizio quando i giovani non vorranno più cambiare il mondo

Condividi su

di Maria Rusolo

Essere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza, anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro.

Che accade ai giovani oggi, è forse qualcosa di diverso rispetto al passato, subiscono forse pressioni assillanti, asfissianti al punto di spingere il loro corpo oltre il baratro della esistenza e della speranza? Se si prendesse tra le mani libri e storie raccontante anche in tempi meno contemporanei, credo che si riuscirebbe a trovare i medesimi interrogativi, anche quando la scuola non era per tutti, anche quando mancava il pane ed il companatico nelle case ed anche quando si aveva o meglio si possedeva molto di meno.

Ai ragazzi è sempre stato imposto in qualche modo un carico di aspettative in qualunque epoca, si chiedeva loro di migliorarsi e di migliorare il mondo in cui crescevano e di uscire dalle sacche della povertà e del conformismo, si chiedeva loro di indossare divise e di combattere battaglie di cui non capivano o conoscevano le ragioni, perché vittime di un corpo giovane e forte che doveva essere speso per la patria, l’ideologia o per qualunque causa fosse stata costruita dai loro padri. Spettava a questi il compito anche di rompere le catene della infamia e del disagio e di lottare per l’avvenire ed affinché il sole sorgesse ancora. Le generazioni precedenti hanno legato ai loro piedi le palle di ferro di un futuro ipotecato, inviandoli sulla strada coperta di chiodi e di buche, spesso senza scarpe solide che potessero proteggerne le estremità.

Quando si sente quindi parlare di ragazzi che vivono la malinconia del presente e che guardano al domani con le lenti offuscate dal pianto e che decidono di gettarsi a capo fitto nell’annullamento della propria anima e delle proprie membra, si affronta un discorso la cui origine si perde nella notte dei tempi. Il giovane viene visto come proiezione di quanto l’adulto spesso non ha realizzato, un esecutore testamentario di sogni e di speranze, spesso incapace di reagire e di mostrarsi per quello che è. Si è pronti ad individuarne le colpe, i limiti e le fragilità, come se questi nascessero già condannati ad un destino che scrivono gli altri.

Quando sono violenti, quando si gettano a capofitto nell’alcool, nella bulimia delle sostanze, ci si alza in piedi come in un Tribunale pronto ad esprimere la propria condanna senza appello, senza indagare sulle mancanze di chi quei ragazzi li ha inviati nello spazio senza alcuna tuta protettiva, in balia della forza di gravità, assicurando loro morte certa. Ed allora è ipocrita il pianto di chi al cospetto di un ragazzo che fallisce a scuola, attribuisce a questi la mancata capacità di affrontare le storture della vita, gli ingranaggi non oleati di un sistema alimentato da gente cinica e senza valori che questo mondo lo ha creato gettando le basi della difficoltà e della debolezza.

Si è costruito un modello culturale del vincente a tutti i costi, dello studente bello, che viaggia, che fa l’influencer e che si laurea con il massimo dei voti e con il vento in poppa, si è costruito il modello della Istruzione Privata e del master a pagamento, quello nel quale si deve avere un curriculum zeppo di titoli, un contenitore a volte anche privo di contenuti. Si è costruito uno schema preconfenzionato dove sin dall’infanzia si trasferiscono al bambino paure e rimproveri, quando in realtà occorrerebbe semplicemente creare intorno ad essi un clima accogliente, comunicare loro il valore della tenerezza e degli abbracci, farli sentire stimolati verso l’apprendimento non puramente nozionistico.

E’ provato che laddove negli ambienti scolastici le insegnanti interagiscono creando un clima disteso, fondato anche su valutazioni premiali e bandendo ogni atteggiamento di umiliazione, la capacità di apprendimento cresce del 20% rispetto al dato standard. Tutto questo per dire che bisogna insegnare la luce, piuttosto che far crescere le future generazioni costruendo schemi fondati sulla paura e sulla frustrazione, se si vuole evitare che i ragazzi abbraccino percorsi dai quali sarà impossibile farli uscire. E’ un impegno costante ed importantissimo che ciascuno deve assumere, prima che sia troppo tardi, un atto di responsabilità condivisa che restituisca anche ai ragazzi il senso della appartenenza ad una comunità e che abbandoni la via dell’edonismo e dell’individualismo sfrenato. Non bisogna mai dimenticare che esiste un diritto ad essere felici.

La più grande tragedia avrà inizio quando i giovani non vorranno più cambiare il mondo