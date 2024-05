Il primo maggio musei statali aperti. Ecco quando saranno gratis

Il Primo maggio, in occasione della Festa del Lavoro, in tutta Italia i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali saranno aperti, con i consueti costi e modalità.

L’iniziativa del ministro Gennaro Sangiuliano è volta a promuovere il turismo anche nei giorni festivi: un giorno di riposo da trascorrere immersi nella bellezza e nella storia italiana.

QUALI MUSEI VISITARE GRATUITAMENTE DOMENICA 5 MAGGIO

Il 5 maggio si potrà accedere gratuitamente in tutti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali del Ministero della cultura aperti al pubblico. Le visite si svolgeranno negli orari ordinari di apertura degli istituti e dovranno avvenire nel pieno rispetto delle misure di sicurezza vigenti. Alcune sedi saranno visitabili solo su prenotazione. Si consiglia pertanto di preparare la visita consultando i siti dei singoli musei.

Come sempre la lista dei luoghi che sarà possibile visitare gratuitamente è molto vasta e contiene alcuni dei siti più celebri del Bel Paese, come l’aree archeologiche di Pompei e di Ercolano e la Galleria degli Uffizi a Firenze. Nella Capitale si potrà accedere gratuitamente al parco archeologico del Colosseo, alla Galleria Borghese e quella di Arte Moderna, nelle Terme di Diocleziano e in quelle di Caracalla, solo per fare qualche esempio.

IL 5 MAGGIO DOMENICA GRATUITA ANCHE ALLA REGGIA DI CASERTA

La Reggia di Caserta, dopo le migliaia di persone che hanno fatto visita al Complesso vanvitelliano in occasione della giornata di gratuità istituita per il 25 aprile, è pronta per una nuova giornata ad ingresso gratuito.

Come di consueto, per questa giornata una quota dei biglietti sarà destinata alla distribuzione online, l’altra a quella in sede. I titoli di accesso saranno disponibili su TicketOne dalle ore 11 di lunedì 29 aprile fino a esaurimento. In sede, nella biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8:30 del 5 maggio fino a termine della disponibilità. Tutti i visitatori, anche i minori a partire da 2 anni, devono essere muniti di titolo di accesso.

Il visitatore, già in possesso del titolo, dovrà recarsi al cancello centrale di piazza Carlo di Borbone oppure a quello di corso Giannone nell’orario indicato sul proprio ticket. Non è possibile, infatti, accedere né al Parco reale né agli Appartamenti reali in orario differente da quello riportato sul biglietto. La fascia oraria è relativa all’entrata, dall’esterno, alla Reggia di Caserta.

Al cancello dovrà essere esibito, in formato cartaceo oppure dal proprio smartphone, il codice a barre del titolo d’ingresso. Non è consentito riaccedere al Complesso vanvitelliano una volta usciti. Il biglietto viene, infatti, annullato. E’ possibile che per visitare gli Appartamenti Reali sia, in alcuni orari, necessario attendere nuovamente in fila.

Per migliorare la gestione dei flussi, verranno create due file distinte: l’una per i possessori del biglietto Solo Parco, l’altra per quelli del biglietto Parco+Appartamenti. Per una migliore gestione del flusso dei visitatori, i possessori del biglietto Parco+Appartamenti dovranno visitare prima gli Appartamenti e poi il Parco nelle fasce orarie di accesso comprese tra le 8:30 e le 15.

Si suggerisce di consultare gli orari di apertura e chiusura del Museo: appartamenti Reali dalle 8.30 alle 19.25 con ultimo accesso alle 18.15; Cappella Palatina dalle 8.30 alle 18.15 con ultimo accesso alle 18.10; Parco Reale dalle 8.30 alle 19.00 con ultimo accesso alle 18.00.

Saranno chiusi le Sale Vanvitelli, la Gran Galleria con la mostra Visioni, il Giardino Inglese e il Teatro di Corte.

Agenzia DIRE – La Redazione – 30/04/2024 – www.dire.it