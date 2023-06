Le Good vibes dell’Osteria Partenope

Condividi su

La redazione

A ravvivare le serate estive dei napoletani tornano le degustazioni di Osteria Partenope.

Giovedì 22 giugno la prima degustazione dell’estate 2023, da Osteria Partenope nel cuore del Vomero, in abbinamento alle bollicine di Terre D’Aenor.

Per festeggiare l’arrivo dell’estate e delle sue “Good Vibes”, Osteria Partenope, come ogni anno, da il via alle sue serate che prevedono, in abbinamento alle proposte gastronomiche del locale, ogni volta i vini di una cantina diversa.

Per dare il via a quelle che nell’intenzione di Fabio Messina, titolare di Osteria Partenope, vogliono essere delle vere e proprie serate di festa, da vivere con la spensieratezza tipica delle vacanze estive pur restando ancora in città, cosa poteva esserci di meglio delle bollicine italiane di Terre D’Aenor?

La cucina napoletana incontra gli spumanti della Franciacorta in un connubio perfetto in cui le due eccellenze si intrecciano e si esaltano a vicenda.

Terre D’Aenor è una azienda che in Franciacorta produce spumanti metodo classico con certificazione biologica, tutelando in questo modo sia la meravigliosa zona di produzione che il consumatore.

Si partirà dalle montanarine in varie declinazioni, ormai diventate un must di Osteria Partenope, in abbinamento al Franciacorta Brut Bio Terre D’Aenor, passando per una sempre gustosa zuppa di cozze abbinata al Saten Bio dell’azienda bresciana per finire con il pacchero con peperoncini verdi, piennolo e pesce spada al quale si accompagnerà un Millesimato Bio.

Finale con dolce a sorpresa.”