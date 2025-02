Coaching…ma che cos’è?

Condividi su

La Redazione

In un mondo che corre veloce, dove le verità si sfumano, dove chi sei diventa sempre più impalpabile, la distanza tra te e il mondo diventa siderale. Come un pesce fuor d’acqua senti che il linguaggio che utilizzi, quello che senti e pensi non è compreso e fai fatica a comunicare e a gestire rapporti, sia sociali che professionali.

Il mondo fuori parla una lingua che fai fatica a comprendere e spesso la soluzione è restarne fuori. Più ne resti fuori, però, più le difficoltà aumentano e cominci a chiederti se sei tu ad essere in errore o è tutto il resto che non funziona. E se invece ti fosse sfuggito qualcosa? E’ con questo riflettere che ho scoperto che c’è un modo per avere chiarezza, fiducia e una rinnovata gioia di vivere, perché dentro ognuno di noi ci sono dei tesori inesplorati che ci aiutano a prendere in mano qualunque situazione la vita ci ponga innanzi.

Spesso pensiamo di dover cercare fuori la risposta ai nostri interrogativi, alle nostre paure, alle nostre insicurezze e non ne caviamo un ragno dal buco, com’è giusto che sia, perché quello che davvero fa la differenza è saper e poter interrogare la parte più profonda di noi, quella che conosce tutte le risposte. Sembra facile, direte voi… In effetti lo è davvero, basta incontrare qualcuno che ti metta in contatto con te e ti faccia vedere cosa hai dentro, quali sono le tue reali capacità e potenzialità e dove davvero puoi arrivare e vi assicuro che è molto ma molto più in alto di quanto si possa immaginare.

In fondo lo sappiamo benissimo d’essere campioni nell’elencare i nostri numerosi difetti e talloni d’Achille ma quando si tratta di dire o di pensare dove siamo magnifici, il discorso si interrompe completamente. Abbiamo tutti bisogno di qualcuno che ci metta in comunicazione con noi stessi e questo è un Coach. Il Coaching ti rende consapevole non soltanto di te ma anche di chi hai di fronte, comprendi cosa significa e come si fa ad essere ascoltati e compresi, come gestire i rapporti e come farli funzionare al meglio. Lui o lei che sia, non ti dice cosa fare, non ti dà consigli, attraverso il tuo parlare nota dei puntini luminosi che lampeggiano in quello che dici o in come ti muovi, perché il corpo dice quello che la bocca tace e te li mostra e tu vedi la verità che sei, dietro una serie di condizionamenti o credenze limitanti o paure o insicurezze che decidi a quel punto di voler eliminare.

Cosa ci faceva tutta quella roba, da dove veniva e in quale palude ti aveva ficcato? Tutte le risposte le avrai date tu durante il percorso e sarai in grado, finalmente, di far venir fuori la parte più autentica di te, quella che finalmente sei fiero e orgoglioso di guardare allo specchio e di mostrare al mondo. Che tu sia un adolescente o un padre o madre di famiglia, un insegnante o un professionista o qualunque sia il ruolo che rivesti nel mondo, la parte più profonda di te aspetta di parlarti, per vederti finalmente in uno stato di profonda coerenza con l’universo tutto. Perché in fondo tu e l’universo non siete diversi, se non nella misura.