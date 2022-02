Diversity Ambassador. Ambasciatori dell’inclusione: la voce del multiculturalismo

Condividi su

In previsione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale fissata dalle Nazioni Unite al 21 marzo, il Centro Linguistico di Ateneo in collaborazione con il Master di II Livello in Drammaturgia e Cinematografia e con il patrocinio del Comune di Napoli promuove la Call “Diversity Ambassador. Ambasciatore dell’inclusione: la voce del multiculturalismo” per la selezione di artisti under35 da coinvolgere nell’ambito di specifiche iniziative culturali.

La Call si articola in tre sezioni: Narrativa e poesia/ Video e fotografia/ Illustrazioni e fumetti e mira a stimolare la creatività artistica giovanile e la costruzione di strategie narrative multimediali per raccontare la diversità a partire dal tema “Rispetto, condivisione e inclusione delle diversità”. I partecipanti sono chiamati a realizzare un’opera inedita nel segno dei valori dell’Intercultura e dell’inclusione.

«La formazione linguistica, che è da 20 anni al centro della mission del CLA, è una risorsa fondamentale – dichiara Pasquale Sabbatino, Direttore del Centro linguistico – in termini di equità e di inclusione. Anche per questo motivo, il Centro Linguistico, in collaborazione con il Master di II livello in Drammaturgia e Cinematografia, vuole con il patrocinio morale del comune di Napoli intraprendere attraverso questa iniziativa azioni e programmi concreti contro ogni forma di pregiudizio e discriminazione per una reale comprensione e inclusione delle diversità. Le opere oggetto della Call “Ambasciatori dell’inclusione” dovranno farsi portatrici di questa visione culturale che appartiene al CLA e all’Ateneo e che vede il multiculturalismo nella società come elemento primario di benessere individuale».

Le opere selezionate saranno inserite all’interno di una pubblicazione edita dal Centro Linguistico d’Ateneo. I lavori video saranno proiettati al pubblico e catalogati in una banca dati video istituita presso il CLA.

I lavori più meritevoli delle rispettive categorie saranno presentati nel corso di una giornata di riflessioni sul tema e gli autori delle opere selezionate saranno insigniti del titolo di Diversity Ambassador.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 11 Marzo 2022 esclusivamente online attraverso l’application form dedicato alla Call, disponibile al seguente link www.cla.unina.it/diversityambassador

