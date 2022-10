Condividi su

La Poesia aiuta il cuore a non invecchiare. (Romano Battaglia)

Pablo Neruda definiva la poesia “un atto di pace” e mai definizione, considerati i tempi, risulta più attuale di questa. Probabilmente, le poesie non salveranno il mondo, ma di certo sono una medicina per i malesseri esistenziali o balsamo per l’anima. L’associazione culturale La Madia dell’Arte continua a promuovere cultura, bellezza ed emozioni con la VI edizione di “Emozioni In Versi”, premio internazionale poetico/narrativo diventato negli anni sempre più ambito e prestigioso. L’evento di premiazioni si terrà nella prima parte del 2023 con data, orario e luogo che saranno comunicati nei prossimi mesi sulle pagine facebook dell’associazione culturale.

Questa sesta edizione prevede tre sezioni:

A) Poesie in lingua italiana B) Poesie in vernacolo con annessa traduzione in lingua italiana C) Breve racconto

Chi desidera partecipare troverà maggiori informazioni e potrà leggere il regolamento sulla pagina facebook de La Madia dell’Arte https://www.facebook.com/groups/298760010253074

La Madia dell’Arte con i suoi eventi culturali intende lanciare un messaggio di pace e di speranza, un invito a ritornare alla normalità. La sesta edizione di “Emozioni In Versi” sarà una festa della poesia e della letteratura, ma anche un inno alla gioia di vivere.