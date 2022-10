Condividi su

La redazione

Nasce la Prima Rassegna Musicale del Teatro Partenio di Avellino, grazie alla sinergia tra Teatro Pubblico Campano e l’Associazione Culturale I Senzatempo. A partire da dicembre una serie di eventi dal sapore internazionale daranno vita ad una stagione di ampio respiro e per tutti i gusti, nomi di rilievo che in molti casi raggiungono Avellino per la prima volta e che rappresentano un modo nuovo di fare intrattenimento e cultura.

La visione strategica è quella non solo di ampliare l’offerta del Teatro Partenio, ma soprattutto quella di porre la città al centro della offerta culturale della intera regione Campania.

I Teatri devono tornare a vivere, ma devono soprattutto essere strumenti di diffusione della cultura popolare, consentendo a tutti di accedere alla bellezza. Grazie al Teatro Pubblico Campano ed alla Associazione I Senzatempo si apre uno spazio diverso per chi vuole godere di artisti che vengono da tutta Europa.

Solis String Quartet e S.J. Morris e l’omaggio ai Beatles, Matt Bianco, Alexia, Tullio de Piscopo e molti altri aspettano a braccia aperte il pubblico per ” sentire ” musica e vivere delle serate di grande livello artistico. Un elemento inoltre da non sottovalutare è il costo dell’abbonamento alla rassegna e dei singoli biglietti, di gran lunga più basso per gli stessi spettacoli nel resto d’Italia.

Non resta quindi che recarsi in biglietteria o accedere ai canali on line, i Colori della Musica vi aspettano.