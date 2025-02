Oggi è nu juorno buono! Una nuova libreria per bambini

La Redazione

APRIAMO UNA NUOVA LIBRERIA

PER BAMBINI

E abbiamo bisogno di te!

Oggi è nu juorno buono! Abbiamo deciso di aprire una nuova libreria per bambini. Una libreria speciale nel cuore dell’area nord di Napoli. Una libreria con testi per bimbi dislessici e ipovedenti.

Una libreria che darà lavoro a due scugnizzi. Una libreria che darà una seconda chance lavorativa a giovani e non dell’area penale napoletana. Apriremo una libreria a Mugnano, in un centro commerciale, storico punto di riferimento per le famiglie del territorio.

Ma abbiamo bisogno di te! Ci mancano gli ultimi 300 mattoni per completare il progetto. Siamo alla ricerca di 300 soci fondatori che con 20 euro possano contribuire a questo sogno, far parte di questo sogno.

Presso La Scugnizzeria abbiamo davvero 300 mattoni serigrafati a mano, di mille colori. Con la scritta: “Ho fondato una libreria”. Mattoni rossi da esporre nella propria libreria, non un libro di carta, ma terracotta, un pezzettino di te, che darà l’opportunità a tanti bambini di leggere.

Chiunque acquisterà uno dei nostri mattoni diventerà socio fondatore e riceverà una card che darà accesso ad uno sconto del 20% nella nostra libreria per sempre.

Ti unisci a noi? Vuoi aprire una libreria insieme a noi? Vuoi fondare una libreria con noi?

Con l’arrivo della primavera alzeremo la serranda di questo nostro sogno.