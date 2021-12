Per allenarsi a sognare. Lunga vita ai fumetti.

di Maurizio Zaccone

Stamattina ho visto in edicola un fumetto che mi ha sbloccato un ricordo. E’ il numero 1 di una nuova serie di Nick Raider, un poliziesco. Il primo numero della prima serie, che uscì circa 30 anni fa, aveva la stessa copertina. Lo comprai e lo collezionai per tutti i 200 numeri, fin quando non cessò le pubblicazioni.

Devo molto ai fumetti; direi tutto. Li ho sempre letti in maniera avida fin da bambino. In principio erano i “Topolino” e tutte le serie Disney collegate, all’epoca edite da Mondadori. Ma anche quelli delle edizioni “Metro”, Braccio di Ferro, Geppo, Poldo, Provolino, Soldino e altri ancora. Su quegli albi ho imparato a leggere.

Leggere è sempre più difficile. Le edicole, che prima traboccavano di fumetti, ne hanno pochissimi. Certo, ci sono le fumetterie specializzate; il fenomeno dei manga tra gli adolescenti, di Zero calcare; riviste come Scottecs. Ma, credo, siano numeri distanti rispetto a un tempo. Qualcuno dirà che c’è il progresso; la tecnologia. Che la carta stampata è obsoleta.

La mia paghetta settimanale andava via sempre e solo in fumetti. Le poche fiere che c’erano all’epoca me le facevo tutte. Da solo, perché non avevo molti amici che condividevano questa passione.

Ma i nuovi sistemi d’intrattenimento penalizzano molto la lettura in genere. Stesso discorso per i social.

Questo sul quale scrivo, il più “vecchio” tra i social network, ancora non ha limiti di battute. Ma sugli altri scrivere, e quindi leggere, è a volte proprio vietato. O ci sono limiti ai caratteri.

Si è deciso che si deve comunicare con foto e video. Con gli hashtag.

Ci chiedono comunicazione veloce, rapida, affinché sia efficace. Dicono che la gente si annoia a leggere ma in realtà la si è diseducata a leggere. E un mondo che non sa leggere sarà un mondo che non saprà scrivere; e quindi comunicare.

Il sostituto dei fumetti, per ragazzini e adolescenti, non esiste. Non lo erano e non lo sono i cartoni animati, le serie tv o i videogiochi. Non lo sono i social, così concepiti.