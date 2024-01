Dove tutto è finito…

Condividi su

di Francesca Picone – Disegno di Human Hero

É comune, tra i tifosi del Napoli, in questi giorni la speranza/sensazione che il 2024 possa essere una chiave di volta per il momento buio del Napoli. Come se una data, un cambio di cifra possa sancire realmente una fine ed un nuovo inizio. Mera speranza? Vedremo! Ma la coincidenza che la prima partita del nuovo anno si giochi contro il Toro rafforza ancora di più le tesi dei fatalisti.

Ricominciare lì dove la “scienza” si è smarrita, dove il Napoli ha giocato la sua ultima grande partita, é l’ auspico per il nostro anno. Come se durante quella partita il Napoli avesse perso la foga e il genio (in entrambe le accezioni)… come un talismano caduto dalla tasca.

E allora cerchiamolo sto talismano, magari è proprio lì, nello stadio del Torino, in via Filadelfia 96/b!

A tutti quei tifosi che, come me, vivono di speranze perché la “fede” , che altro non è che SPERANZA OSTINATA , non conosce ragione . A tutti i tifosi che aspettano lo switch , lo sliding door … Buon anno Forza Napoli Sempre e Comunque