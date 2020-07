Spaccamiracoli

Condividi su

di Maura Messina

Januarius Ristobottega, Birra Kbirr e Taralleria Napoletana – tre riconosciute eccellenze del food & beverage partenopeo – insieme in quella che è la strada simbolo di Napoli nel mondo, “Spaccanapoli” , per celebrare il più affascinante dei miracoli: il buon gusto, l’amicizia e, soprattutto, la solidarietà.

Vi aspettiamo in Taralleria Napoletana, via San Biagio dei Librai 3, martedì 14 Luglio a partire delle ore 18, per una serata all’insegna delle prelibatezze e della beneficenza.



Il tutto, accompagnato dal djset a cura del Dr. Alberto Mentone (in arte DRAMEN). Con un gettone di presenza di appena 10 euro a persona, avrete la possibilità di far festa con noi degustando taglieri con salumi e formaggi di eccellenza selezionati da Januarius Ristobottega, gli inimitabili taralli ai molteplici gusti di Taralleria Napoletana e la più verace delle birre artigianali made in Naples del birrificio KBirr . Tutto il ricavato dell’evento, sarà devoluto a “La Casa dei Cristallini”: preziosissima realtà punto di riferimento, da anni, per i bambini di numerose famiglie disagiate dal Rione Sanità. Un luogo magnifico gestito con amore da volontari che, ogni giorno, accoglie i più piccini in un percorso didattico di costante crescita e sostegno.Il tutto, accompagnato dal djset a cura del Dr. Alberto Mentone (in arte DRAMEN).

Ma non finisce qui. Verrano inoltre battute all’asta 5 splendide stampe (in serie limitata e autografate) messe a disposizione, per l’occasione, da 5 noti artisti partenopei presenti anch’essi all’evento: Fabrizio Scala, Nicola Masuottolo, Luigi Masecchia, Luca Carnevale e SantoDiego che hanno così deciso di contribuire a questa speciale serata nel cuore del centro antico. Infine – tenetevi forte! – special guests musicali Ciccio Marolla e il duo Ebbanesis composto da Serena Pisa e Viviana Cangiano.

Insomma, se aspettavate l’evento più miracoloso post pandemia nel ventre di Napoli…eccovi serviti!