di Christian Sanna

Tutti pazzi per il senso della vita! Eh già la filosofia, la psicologia, la letturatura, la poesia e l’arte sono colme di domande sul senso della vita. Socrate, per primo, indicò l’anima come la vera essenza dell’essere umano; non occorre guardare all’esterno ma dentro di sè per sapere qual è il senso della vita, oltre a sviluppare il sapere bisogna connettersi con la natura interiorizzando ciò che c’è fuori con lo scopo di nutrire la propria anima.

E’ chiaro che la partita non è contro qualcuno ma con se stessi, del resto come sosteneva Anton Čechov nei certificati di nascita è scritto dove e quando un uomo viene al mondo, ma non vi è specificato il motivo e lo scopo. Giunti al capolinea non riesco ad immaginare un dio o una coscienza particolarmente sviluppata capaci di rimproverare uno spirito per aver mancato, nonostante il talento, il Nobel per la letteratura o aver fallito un calcio di rigore in una finale mondiale nè tantomeno credo in una ramanzina per non aver inventato l’elisir di lunga giovinezza o non aver scoperto un nuovo pianeta, una nuova stella, un altro universo.

Mi sono sempre rispecchiato nelle parole di Erich Fromm Il compito principale nella vita di ognuno è dare alla luce se stesso. E penso sia la più difficile fra le imprese perchè per essere davvero se stessi ci vuole coraggio, bisogna varcare la soglia della porta, entrare nella stanza e non avere paura di guardare in faccia il proprio dolore. Si deve andare in terrazza, prendere i propri limiti, tutte le delusioni e le sconfitte e stenderli al sole. Per essere se stessi occorre avere intimità con la propria coscienza, frequentare assiduamente tutte le paure ed esorcizzarle, avendone rispetto e non sminuendone il potere sulle nostre azioni. Simone de Beauvoir accettò la grande avventura di essere se stessa, mentre il poeta persiano Gialal Al-Din Rumi invitava a cercare bene in te stesso ciò che vuoi essere, poichè sei tutto.

La storia del mondo intero sonnecchia in ognuno di noi. Quando Pirandello disse Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti affermò una grande ed amara verità, sempre attuale. Sul palcoscenico della vita siamo tutti attori ed ognuno recita bene o male, alcuni malissimo il proprio copione che può essere intrigante, glorioso o povero come le bassezze umane, poi c’è una piccola cerchia di attori di talento innamorati della Verità e questi tentano ogni giorno di fingere come se stessi, cercando nella recitazione un barlume di verità, una luce che illumini il buio, una morale.