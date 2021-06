Nero chiaro quasi bianco – di Pippo Zarrella pubblicato da Neo Edizioni

Condividi su

di Viviana Trifari

Pippo Zarrella dipinge un cliché con tanta maestria, da farlo apparire unico e originale.

L’avvocato Oreste Ferrajoli, uno studio da ricchi a Via dei Mille, una vita da ricchi dovuta a truffe e imbrogli, 2 colleghi squali e avidi quanto e più di lui, una segretaria “bona” con la quale si intrattiene, una moglie ricca per familiarità che pratica il pilates e venera i “beveroni miracolosi”, dei poveri cristi che “scamazza” per far soldi e infine i suoi amati insetti che colleziona e studia con ammirazione da bambino: gli unici esseri che possono conoscere le sue menzogne senza giudicarlo.

Poi accade “un fatto”, e come una biglia su un piano in discesa tutto rotola, come la palla dello stercorario, ma senza fatica. L’avvocato dovrà aguzzare l’ingegno e “sopravvivere”, magari coi suggerimenti delle sue amate bestioline, che in un “terrario” lui ci sta dalla nascita, proprio come loro. Belli i personaggi, bella la sagacia, precisi i tempi e le trovate letterarie.

Un romanzo breve che avrei voluto centellinare meglio e goderlo un po’ di più. Ma una saga? No?

Bravo Pippo Zarrella!