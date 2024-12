A Scampia è corsa contro il tempo per salvare i cani e i gatti delle Vele

Condividi su

“È una corsa contro il tempo: strappare queste vite dalle imminenti macerie è un atto doveroso e necessario, perché ogni vita vale. Il lavoro prezioso di associazione nazionale Animali Natura Ambiente Fondali marini cittadini negli ultimi 50 giorni e la loro rete e conoscenza del territorio sono stati fondamentali in queste ore di sopralluogo e ricerca”. Lo dice Beatrice Rezzaghi, responsabile dell’unità di emergenza Lav, in merito alla presenza di circa un centinaio di gatti e alcuni cani nell’area delle Vele di Scampia, a Napoli, dove in questi giorni si apriranno i cantieri per le demolizioni.

Lav è presente in loco dallo scorso venerdì alla ricerca di gatti da portare in salvo prima della demolizione. L’unità di emergenza sta lavorando in collaborazione con Anpanafmc per il recupero dei gatti e aiuterà con la fornitura di gabbie trappole e di materiali per la degenza dei gatti da curare, oltre a fornire aiuto economico per coprire i costi di alcune sterilizzazioni urgenti.

Nei giorni scorsi Lav aveva inviato una diffida al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al prefetto Michele Di Bari per fermare l’abbattimento degli edifici fino alla messa in salvo di tutti gli animali.

Dal Comune avevano risposto di essersi prontamente attivati, insieme all’area veterinaria dell’Asl Napoli 1 Centro, “sin dal mese di luglio, immediatamente dopo il crollo strutturale all’interno di una delle Vele di Scampia, per mettere in campo tutte le azioni volte alla tutela del benessere degli animali, anche a seguito dell’evacuazione di una serie di appartamenti”.

Il Comune aveva fatto sapere che alla data del 28 novembre erano “stati ricoverati presso l’ospedale veterinario Asl Na1 Centro, 28 animali esotici nonché 27 volatili. Sono stati recuperati ed affidati in adozione 4 cani e 8 gatti. Inoltre, sono in corso operazioni di cattura, sterilizzazione e messa in sicurezza di numerosi gatti presenti nelle aeree esterne alle Vele e, ad oggi, sono stati prelevati circa 50 gatti tra adulti e cuccioli. Le operazioni proseguono per il completamento della messa in sicurezza di tutti gli animali liberi ancora presenti”.

Dalla Lav assicurano: “Noi intanto siamo sul posto per constatare la situazione insieme ai volontari locali di Anpanafmc che da settimane lavorano per salvare più animali possibile”.

Agenzia DIRE – di Elisa Manacorda – www.dire.it