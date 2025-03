L’Ambasciatore del Belgio a Napoli incontra scuole, operatori sociali ed eccellenze sanitarie

Condividi su

La Redazione

L’Ambasciatore del Regno del Belgio in Italia Sua Eccellenza Pierre-Emmanuel De Bauw sarà in visita istituzionale a Napoli giovedì 20 marzo 2025.

Il Diplomatico, in missione in Italia dal 2021, incontrerà gli studenti del Liceo Statale Pasquale Villari per dialogare con loro sulle sfide presenti e future dell’Europa. Dopodiché farà tappa all’Ospedale Pediatrico Pausilipon, dove osserverà in prima persona l’operato all’avanguardia di questa eccellenza dell’oncologia pediatrica italiana.

La visita proseguirà nel pomeriggio all’Istituto Turistico Duca di Buonvicino e al suo innovativo laboratorio di birra artigianale, e alla Casa del Sorriso di San Pietro a Patierno, struttura del CESVI impegnata con successo nel recupero e nel reinserimento nella società di minori in difficoltà della periferia napoletana.

La visita ha l’obiettivo di rafforzare i legami sociali, culturali e sanitari tra Belgio e Sud Italia in una prospettiva comunitaria.

La missione testimonia la centralità del capoluogo campano sulla scena delle relazioni europee e certifica l’interesse di molti soggetti internazionali.

Pierre-Emmanuel De Bauw prima di essere nominato Ambasciatore del Belgio in Italia, Malta e San Marino ha ricoperto le cariche di Ambasciatore del Belgio a Cuba e in Irlanda, di Direttore della Comunicazione della Casa Reale del Belgio e di Portavoce del Re Filippo e del Re Alberto II.