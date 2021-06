Adolescenti e disturbi psico-fisici: come la pandemia ha cambiato la vita di tutti

A generare questi disturbi pesano la lontananza dalle persone più care, il divieto di potersi muovere liberamente, quello di incontrare amici e compagni di scuola; oltre a ciò, c’è anche la noia nello stare chiusi in casa e l’impossibilità di praticare attività sportive. L’assenza della scuola in presenza ha rappresentato poi un ulteriore motivo di sofferenza per più di un intervistato su tre.

“Le testimonianze dei ragazzi esprimono sofferenze e disagi profondi anche perché per 16 mesi si sono sentiti non considerati, silenziati, invisibili” sottolinea Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva. Al riguardo, un giovane su venti ha fatto uso di ansiolitici e anti depressivi.

Nell’ultimo anno la stragrande maggioranza dei giovani intervistati ha inoltre sperimentato sbalzi di umore (63%), seguiti dai disturbi del sonno (57%), dell’alimentazione (46%) e dalla consapevolezza di essere iper connessi (38%). In aumento anche l’accesso e la visione di materiale pornografico (30%), il consumo di tabacco (31%) e di alcolici (24%), così come quello di droghe (13%) e del gioco d’azzardo (10%). Desta, infine, preoccupazione l’aumento degli episodi di cyberbullismo: un ragazzo su sette dichiara di avervi assistito e uno su dieci di esserne stato vittima.

In estrema sintesi, dalla ricerca emerge un quadro decisamente poco felice circa la condizione psichica ed emotiva degli adolescenti in epoca pandemica; risultato che dovrebbe spingere i tanti interlocutori preposti alla crescita dei futuri uomini e donne ad adottare adeguate contromisure per evitare la diffusione di disagi ancor più profondi.