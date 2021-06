Secondo evento de “La Fiera della Cultura” a Casoria – La giornalista Angela Cascella ci spiega perchè “Finchè c’è Scuola c’è Speranza”

Condividi su

La redazione

Nell’ambito della rassegna culturale “La Fiera della Cultura” organizzata dal Giornalista Giuseppe de Silva, con il patrocinio morale del Comune di Casoria, dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e del Corecom Regione Campania, sarà presentato il libro della dott.ssa Angela Cascella dal titolo “Finché c’è Scuola c’è Speranza”, edizioni l’Erudita. L’ incontro con l’autrice del saggio relativo alle tematiche della Scuola sarà il giorno 1 luglio 2021 alle ore 18.00, nell’ambito della kermesse “La Fiera della Cultura” presso la villa comunale di Casoria, sita in via Pio XII.

La presentazione del libro fornirà l‘occasione per lanciare un dibattito dal titolo: “scuola tra passato e futuro remoto”. avvicinando tutti al complesso mondo della Scuola, sempre oggetto di continui interventi riformatori, oltre che messo a dura prova dalla pandemia. Edito da l’Erudita, ha visto il suo debutto il 4 giugno nella splendida cornice di Atrani, il nuovo libro di Angela Cascella, insegnante e giornalista pubblicista, che ripercorre, attraverso una scrittura intensa e mai banale, l’itinerario di una storia professionale e personale intrise di passione e di forte intensità emotiva.

Interverrano al dibattito – come relatori – il Vicensindaco e Assessore all’Ambiente di Casoria la dott.ssa Paola Ambrosio, il Direttore de Il Domenicale Pasquale d’Anna, la Dirigente Scolastica Angela Renis della Direzione Didattica 2 di Gragnano ”Oreste Lizzadri” e la Docente Anna Borriello in servizio presso l’Istituto Comprensivo ”Roberto Bracco” di Napoli. L’incontro sarà moderato da Giuseppe de Silva.

La Fiera della Cultura sarà l’occasione per riflettere sui possibili itinerari percorribili per una rinascita del sistema scolastico e, inoltre, per focalizzare necessità e progetti che possano determinare il cambiamento. Molto si rimanda ad buona lettura del Saggio della Professoressa Angela Cascella, nella certezza che arrivati alla fine dell’ultima pagina del libro vi siate sicuramente persuasi che “Finché c’è scuola c’è speranza”.