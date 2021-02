Al via ” Emozioni in versi ” – concorso internazionale di poesia a cura de La Madia dell’arte

Condividi su

La Redazione

La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande.

(Hans Georg Gadamer)

Si tende a ritornare nei luoghi in cui si è stati felici, questa la prima regola per chi vuole davvero bene a se stesso. L’associazione culturale La Madia dell’Arte è quel “luogo” dove le anime si incontrano per affinità, si riconoscono e si comunicano le emozioni mediante la lingua universale della cultura, dell’arte. Anni di eventi culturali (alcuni nei posti più suggestivi e storici di Napoli), sublimati da un clamoroso successo di critica e di pubblico, favoriti da uno stile originale, frizzante, ironico, creativo.

La casa “spirituale” e “fisica” per chi crede nel potere salvifico delle emozioni e fa della sensibilità e dell’amore per l’arte un vero e proprio modo di vivere e di stare al mondo. Un’associazione culturale dinamica, influenzata dalla passione e dal carisma di Massimo Capriola (Presidente) https://www.facebook.com/massimo.capriola e Christian Sanna https://www.facebook.com/christian.sanna.9 (Vice e presentatore degli eventi), dal garbo e dall’impegno di Rosa Nunziante, Giovanni Aversano, dall’amicizia preziosa di intellettuali come il Prof. Francesco Iorio e la scrittrice Prof. Giulia Campece e dall’affetto di numerosi simpatizzanti, amici, artisti, attori, scrittori, poeti.

Il prossimo evento “Emozioni in Versi” Concorso Internazionale di poesia e narrativa edizione 2021, è previsto per la fine di maggio in una location suggestiva di Napoli ( data /ora e nome del luogo saranno comunicati più avanti). Per chi fosse interessato a partecipare a questo evento, in qualità di poeta/ scrittore con un proprio componimento, può iscriversi al gruppo facebook La Madia dell’Arte https://www.facebook.com/search/top?q=la%20madia%20dell%27arte e leggere tutte le informazioni riguardo domanda di partecipazione e regolamento. E’ possibile inviare i propri componimenti fino al 28 febbraio 2021, giorno di scadenza del bando di partecipazione.