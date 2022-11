ASL Caserta, radiologia e laboratori aperti negli ospedali anche di sabato e domenica

Condividi su

La redazione

Importante novità a Caserta nell’ambito delle prestazioni sanitarie.

Radiologia e servizi di laboratori saranno garantiti anche nei fine settimana. Questa la buona pratica introdotta dal direttore generale dell’Asl di Caserta, Amedeo Blasotti, che ha sin da subito riferito di voler superare “lo stallo della sospensione di alcune attività nei giorni festivi”. Un esempio virtuoso di buona gestione e di sensibile attenzione alle esigenze degli utenti.

Pertanto, si comunica che da sabato 5 novembre 2022 e, per tutti i fine settimana, i servizi di Diagnostica e Radiologica saranno aperti al pubblico, dalle ore 8.30 – 13.30, nei Presidi Ospedalieri di Aversa, Piedimonte Matese, Santa Maria Capua Vetere , Sessa Aurunca, Marcianise, Maddaloni così come i servizi di laboratori di analisi già operativi da ottobre c.a.

Per accedere ai servizi occorrerà solo l’impegnativa del medico curante, recarsi di sabato o domenica mattina per potersi sottoporre ai test clinici o diagnostici. Una innovazione che consentirà di abbattere i lunghi tempi di attesa e innalzare il livello di offerta sanitaria andando incontro alle esigenze di tanti cittadini che, non potendo attendere molto tempo sono spesso costretti a rivolgersi ai centri privati, facendosi carico di spese gravosissime.