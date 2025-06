Cinema in festa in tutta Italia: tornano i film a 3,50 euro

Condividi su

È di nuovo Cinema in festa. Torna anche quest’anno l’iniziativa per accedere nelle sale cinematografiche a un prezzo calmierato. La nuova edizione, la sesta, partirà domenica 8 giugno con oltre 900 sale cinematografiche aderenti per circa 2800 schermi e si concluderà giovedì 12 giugno con le nuove uscite della settimana.

Cinema in festa è il progetto che ha visto il suo debutto nel 2022 e che proseguirà fino al 2026: ogni anno, nei mesi di giugno e settembre, per 5 giorni dalla domenica al giovedì, il biglietto sarà accessibile a soli 3,50 euro per tutti i film e in tutta Italia.

Ispirato alla “Fête Du Cinéma” francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi. L’iniziativa è di Anec e Anica, con il supporto del MiC e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.

Agenzia DIRE – La Redazione – 04/06/2025 – www.dire.it