Da Napoli, Roma e Bologna una Carovana organizzata dall’Ong Mediterranea

La redazione foto Agenzia Dire

Da Napoli, Da Napoli, Roma e Bologna oggi parte una Carovana organizzata dall’Ong Mediterranea e attori del terzo settore, sindacali e movimenti come Gesco, CNA, FIOM in direzione di Medyka, campo profughi al confine tra i due stati.

In tantissimi stanno arrivando proprio lì, scappano da una guerra orribile, le immagini che stiamo vedendo in questi giorni non hanno bisogno di essere commentate.