Il Presepe favoloso del Rione Sanità. Il libro strenna di Natale

La redazione

Il libro-strenna di Natale quest’anno è dedicato al Presepe Favoloso donato alla Basilica di Santa Maria della Sanità dalla Bottega d’arte La Scarabattola, dei maestri presepari Scuotto.

Il libro edito da Edizioni San Gennaro per il testo di Pietro Gargano

Prefazione di Paolo Giulierini.

Interventi di Antonio Loffredo, Federico Vacalebre, Peppe Barra, Pierluigi Freda. Fotografie di Sergio Siano.

A cura di Carlo Avilio.

In appendice: I Personaggi del Presepe. In appendix The Nativity’s Characters: 52 personaggi del presepe minuziosamente descritti in italiano e inglese.

Il volume presenta ampie traduzioni e l’abstract del significativo commento di Pietro Gargano in lingua inglese. Ed è completamente illustrato con circa 100 fotografie a colori.

Il Presepe: integrazione, accoglienza e tolleranza

Il Presepe favoloso, apre una porta tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Mescola angeli e diavoli. È un presepe vivente anche perché attacca mali contemporanei – vedi il razzismo, le discriminazioni sessuali, il finto perbenismo – pur impiegando elementi della tradizione.

Tradizione e innovazione

Non è solo un’opera d’arte in cui la lotta tra tradizione e contemporaneità si risolve con una sintesi che tocca il cuore a credenti e non, ma anche un contributo importante al dibattito su come lavorare sulle nostre tradizioni. Gli Scuotto, in fondo, guardando a Roberto De Simone, operano sui loro pastori come la Nuova Compagnia di canto Popolare (Nccp) fece su villanelle e moresche, riscoprendone il più profondo senso, restituendole con rispetto al nostro vivere contemporaneo

Una scarabattola in cristallo e corten

È nascosto in una sala dietro l’altare, protetto da una teca di cristallo. Si sviluppa in altezza tra paesaggi vertiginosi che alternano monumenti antichi con marine, appoggiato ad una riproduzione di un banco tufaceo che può essere visitato circolarmente. Qua e là, sono rischiarate dalla luce alcune scene grandiose la cui regìa si deve anche al restauratore e scenografo presepiale Biagio Roscigno. Nel percorso che va dalle Catacombe di San Gennaro alla soleggiata San Martino, quasi una citazione dantesca dalla tenebra alla luce, si notano personaggi strani, talora al limite del mitologico e del mondo pagano, oppure chiari riferimenti alla tradizione antropologica napoletana. C’è tutta l’umanità che si mostra nello spazio e nel tempo, con le proprie speranze, le angosce, talora l’aspetto più tetro della cruda violenza, della paura personificata, della superstizione. Si tratta di una allegoria di quanto l’uomo può arrivare a pensare, costruire, distruggere al contempo: vette ed abissi, cieli ed inferi, come Napoli, come la Sanità.

Collana I Ponti, 6. Formato cm 24×30, 96 pagine, con cento illustrazioni a colori nel testo.

ISBN 9788832087314. EURO 35,00

Grafica editoriale e copertina di Gabriele Rollin.

Stampato su carta Fedrigoni paper Tatami white. Legatura cartonata con risguardi Fedrigoni paper Sirio color lampone. Stampato nelle Officine Grafiche Francesco Giannini & figli S.p.A.

IL PRESEPE FAVOLOSO È VISITABILE GRATUITAMENTE A PARTIRE DALL’8 DICEMBRE

Basilica di Santa Maria della Sanità (Sagrestia) – Piazza Sanità 14 – Napoli . Info 0817443714