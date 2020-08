La cultura e i limiti imposti dalla burocrazia

Condividi su

di Maria Rusolo

“Esiste un solo bene, la conoscenza, ed un solo male, l’ignoranza.”

Vi aspettavate un pistolotto sulla chiusura delle discoteche, una difesa ad oltranza dei diritti alla movida ed alla libera espressione della capacità imprenditoriale. Una filippica sui giovani e sul sacrosanto diritto di divertirsi dopo mesi di chiusura, come se poi ad assembrarsi in discoteca ci andassero solo i ragazzini in età adolescenziale.

Per carità io in questo ultimo argomento vacanziero non intendo proprio entrarci, così come non entro nella questione dei giovani che vanno all’estero e che incoscienti rientrano in Italia, come novelli untori di un romanzo storico dell’Ottocento.

La realtà che più mi preoccupa nasce e cresce intorno a quello che accade in queste ore, a quello che è accaduto in questi mesi, a quello che è accaduto in questi anni e che abbiamo volontariamente perso di vista. Ci siamo adagiati sugli allori di un finto progresso, di una finta crescita sociale e culturale, abbiamo pensato che creare un sistema di istruzione pubblica potesse da solo servire per far crescere i nostri figli accuditi e protetti, per concedere a questi di acquisire tutte le conoscenze necessarie per vivere in serenità e nel benessere.

Il problema è che il progetto ha perso di consistenza nel tempo, le scuole sono diventate parcheggi a cui affidiamo bambini e giovani, e per i quali prepariamo, nella maggioranza dei casi, un sistema retto sul nozionismo, sulla necessità di finire programmi scolastici, senza insegnare loro a ragionare in autonomia, senza concedere la possibilità di sviluppare il senso di responsabilità e la dote della critica e della comprensione del mondo, di cui i libri costituiscono solo una parte minima seppure necessaria.

Non si esce dai limiti imposti dalla burocrazia, che ha gioco forza ad avere individui che non siano in grado di pensare in libertà, ha tutto l’interesse a creare massa e non leadership, non una comunità che esiga la qualità, ma individui che si riuniscono in gruppi e che siano facilmente manipolabili. E se questo è il presupposto, perché colpevolizzare le nuove generazioni che hanno ereditato e non hanno scelto, ma che a mio avviso, non hanno strumenti per scegliere diversamente.

Il modello imperante è l’omologazione e chi esce dal recinto viene isolato ed a volte, ” malmenato”. E di nuovo dinanzi a tutto questo noi costruiamo modelli di distrazione di massa, per colpevolizzare, punire, sanzionare, e non per indicare un percorso, una strada possibile e diversa. Un mondo diverso è auspicabile, ma non realizzabile con il padre-padrone che impone, che schiaccia, ma attraverso investimenti seri nella istruzione, nella cultura, nella ricerca ed esaltazione di una base di valori comuni, e nella esaltazione del diverso. Il lavoro è duro e siamo noi adulti a dover predisporre tutto quanto necessario, al fine di avere una generazione sana, consapevole, responsabile e colta.

La cultura è diventata una parola radical chic, una sorta di marchio della infamia, che solo alcuni possono maneggiare ed invece deve diventare invadente e persistente come uno tsunami; come un terremoto che spacca le zolle del terreno rapido, ma spinge gli uomini a ricostruire una società diversa da quella precedente. Non possono le colpe dei padri ricadere sui figli, ma a questi figli si deve far capire che è il lavoro duro che segnerà la loro vita e che in nome di quello potranno crescere come querce in un bosco sconvolto da un incendio. Insomma mi viene in mente quella canzone dei Rokes:

La notte cade su di noi

La pioggia cade su di noi

La gente non sorride più

Vediamo un mondo vecchio che

Ci sta crollando addosso ormai

Ma che colpa abbiamo noi

Sarà una bella società

Fondata sulla libertà

Però spiegateci perché

Se non pensiamo come voi

Ci disprezzate, come mai

Ma che colpa abbiamo noi

E se noi non siamo come voi

E se noi non siamo come voi

E se noi non siamo…