L’inesorabile legge del contrappasso

di Gianluca Spera

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana , leghista fin dall’epoca bossiana, è lo stesso che parlava di “razza bianca a rischio estinzione e del pericolo di una sostituzione etnica” durante le elezioni regionali del 2018.

Ieri ha indossato una inutile e fantozziana mascherina per una diretta facebook in cui ha invitato le persone a non perdere la calma.

Così come Libero, il Quotidiano dell’orrore, è passato da “prove tecniche di strage” a “virus, ora si esagera” (anche qui evito immagine della testata per ragioni di buon gusto e per non rovinare il pranzo a nessuno).