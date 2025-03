Si è tenuta nei giorni scorsi la visita istituzionale a Napoli dell’Ambasciatore del Belgio in Italia Pierre-Emmanuel De Bauw. Il diplomatico ha avuto la possibilità di conoscere alcune tra le eccellenze educative e sanitarie della città

Condividi su

Si è tenuta giovedì 20 marzo scorso la visita istituzionale a Napoli dell’Ambasciatore del Belgio in Italia Pierre-Emmanuel De Bauw.

Il diplomatico, accompagnato da sua moglie Joelle De Bauw, ha avuto la possibilità di conoscere alcune tra le eccellenze educative e sanitarie della città, a testimonianza dell’interesse di molti soggetti internazionali nei confronti di Napoli.

Di seguito riportiamo le dichiarazioni ufficiali dell’Ambasciata del Belgio in Italia:

“In visita a #napoli, l’Ambasciatore De Bauw e sua moglie hanno incontrato studenti, insegnanti, ufficiali e volontari impegnati nella comunità per rafforzare l’inclusione sociale, la solidarietà, l’apertura e il benessere collettivo:

🔹 Il Liceo Pasquale Villari è stato pioniere nell’accoglienza di migranti e porta avanti la valorizzazione della #diversità e la #partecipazione dei giovani nel rafforzamento dell’#UnioneEuropea e dei suoi valori,

🔹 L’Ospedale Oncologico Pediatrico Santobono Pausilipon Fondazione, di riferimento nazionale, sviluppa un approccio globale per il trattamento di bambini e ragazzi e l’accompagnamento delle famiglie,

🔹 Sostenuto dal Comune di Napoli, l’Ipseoa “Duca di Buonvicino” Napoli, centro di eccellenza dell’istruzione alberghiera, favorisce l’inserimento di ragazzi con capacità limitate; il suo laboratorio di #birra artigianale rende la scuola un partner naturale del #Belgio 🍻,

🔹 La Casa del Sorriso di Kalimera Let – Il Grillo Parlante ONLUS e Cesvi Onlus nel quartiere di San Pietro a Patierno porta avanti iniziative comunitarie per minori in difficoltà, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

🙏 Complimenti! Grazie per questi incontri produttivi e stimolanti, per l’amicizia e la collaborazione!”