Scriviamo insieme il futuro dell’Intelligenza Artificiale – AI con UNESCO!

L’UNESCO chiama a un dibattito internazionale per regolamentare il futuro dell’AI ‘Affidabilità dell’Intelligenza artificiale nel contesto delle crisi sanitarie’. L’evento, in inglese, si terrà online lunedì 10 agosto 2020, dalle 18.30 alle 20.30.

Referente per l’Intelligenza Artificiale e Salute Italia è la Professoressa Monica Murero del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il McKinsey Global Institute stima che entro il 2030 l’AI porterà ad una crescita del 16% del Pil mondiale e avrà un impatto sul 70% delle aziende. Quali sono e quali saranno gli effetti di una intelligenza ‘sintetica’ che pervade già la nostra società e le nostre vite? La Società e i singoli individui come possono contribuire a regolare eticamente in modo in cui la tecnologia altera le nostre vite? Riflettendo sulla profonda influenza che l’Intelligenza Artificiale (AI) sta avendo sulle società, sugli ecosistemi e sulle vite e sulla mente umana, in parte a causa dei nuovi modi in cui l’AI influenza il pensiero e il processo decisionale umano e influenza l’educazione, la scienza, la cultura, la comunicazione e l’informazione a livello mondiale

Questo evento online è organizzato con il sostegno dell’UNESCO, della Commissione canadese per l’UNESCO, dell’Université de Montréal e del governo del Quebec ed è ospitato dalla Professoressa Monica Murero ‘Premio Rientro Cervelli‘ in collaborazione con il Montreal AI Ethics (MAIEI), AlgoraLab e Mila (Canada). Questo evento fa parte della consultazione globale dell’UNESCO che ha portato all’adozione del primo strumento globale per la definizione di standard sull’etica dell’intelligenza artificiale (AI). Gli approfondimenti di questa discussione aiuteranno ad informare il rapporto di analisi finale MAIEI sulla Raccomandazione AI dell’UNESCO.

Il webinar di lunedì10 agosto raccoglierà i contributi dei partecipanti sull’affidabilità dell’Intelligenza Artificiale nel contesto delle crisi sanitarie (dall’uso delle app alla raccolta dei Big Data, dalla privacy all’affidabilità dei sistemi di AI).

Gli scienziati sociali e le humanities hanno molto da dire su questi temi insieme ai medici, ai computer scientists, ai giuristi e a tutti gli stakeholders della società, dai politici alle imprese e ai cittadini. All’indomani della nascita del primo dottorato italiano sull’Intelligenza Artificiale che vede la Federico II protagonista, Italiani, venite a discutere con noi la Raccomandazione dell’UNESCO sull’etica dell’IA!

Per registrazione e dettagli per partecipare all’evento il riferimento è il seguente link: https://www.eventbrite.ca/e/italy-public-consultation-on-unescos-recommendation-on-ai-ethics-tickets-11586234639