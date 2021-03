Massimiliano Sorvino sbarca al Festival – Sartoria Italiana veste Sanremo!

Condividi su

Sartoria Italiana sbarca a Sanremo. Un ulteriore tassello di crescita per il marchio nato otto anni fa sotto la guida di Massimiliano.. Un’ulteriore testimonianza dello sviluppo esponenziale di un brand che ha nella qualità italiana un punto di forza assoluto. Nella kermesse che è nel mondo simbolo dell’Italia non solo canora, non poteva mancare Sartoria Italiana!

Sartoria Italiana veste ” Lo Stato Sociale”

In prima serata e durante il dopo-festival, Sartoria Italiana avrà l’onere e l’onore di vestire alcuni componenti de “Lo Stato sociale”, band bolognese formata da Alberto “Albi” Cazzola, Francesco “Checco” Draicchio, Lodovico “Lodo” Guenzi, Alberto “Bebo” Guidetti e Enrico “Carota” Roberto.

Nel 2017 ha partecipato alla 68°edizione di Sanremo classificandosi al secondo posto con il brano “Una vita in vacanza”. Nel 2019 il quintetto è salito sul celebre palco dell’Ariston in qualità di ospiti. Quest’anno “Lo Stato sociale” tornerà nella città dei fiori con “Combat pop”.

Sanremo si…Sanremo no

Massimiliano ha dichiarato relativamente al Festival : “Si è discusso molto sull’opportunità di realizzare la 71°edizione di Sanremo in un periodo così delicato. Personalmente ho sperato sin da subito che il palco dell’Ariston non restasse vuoto. Penso sia un alito di quella normalità di cui abbiamo tutti intensamente bisogno. Sanremo può piacere, lasciare indifferenti o provocare l’orticaria ma è storia e tradizione italiana. Un anno senza le sue polemiche, senza le sue canzoni, senza i suoi vincitori e i suoi sconfitti avrebbe dato un segnale di arrendevolezza. Nel nostro piccolo siamo da sempre accanto al mondo dello sport, dello spettacolo e della musica a tutti i livelli. Esser approdati a Sanremo non può che riempire di orgoglio me e tutti i miei instancabili e validi collaboratori. Non resta che godersi lo spettacolo degli spettacoli, con un particolare interesse per l’outfit de “Lo Stato sociale”.

