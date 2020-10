Pronto Intervento Sociale, il nuovo servizio per le emergenze dell’Ambito Sociale N 18

Condividi su

La redazione

Venerdi 02 Ottobre 2020 alle ore 10.00, presso l’aula del Consiglio Comunale di Casoria sita in Piazza Cirillo, 1 verrà presentato agli attori istituzionali dell’Ambito Territoriale N 18, capofila Comune di Casoria, il servizio di nuova istituzione del “Pronto Intervento Sociale” (PIS) finanziato nell’ambito del Fondo Contrasto alla Povertà e finalizzato all’assistenza e alla protezione, in situazioni emergenziali, di soggetti in condizioni di fragilità.

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale, della durata di 12 mesi, svolge funzioni di segretariato sociale e di collegamento con gli enti territoriali ed è rivolto a tutte quelle situazioni sociali, non sanitarie, che richiedono interventi immeditati e flessibili attraverso la messa a disposizione di figure professionali come assistenti sociali ed educatori professionali che, su esclusiva segnalazione delle istituzioni territoriali e non dei singoli cittadini, si attivano per la risoluzione di un’emergenza sociale.

L’obiettivo è quello di ridurre lo stato di isolamento dei soggetti fragili rispetto alla rete dei servizi territoriali e fornire assistenza immediata.

“Sono molto contento – afferma il Sindaco del Comune di Casoria, ente capofila dell’Ambito N 18, Raffaele Bene – che il territorio si avvalga di un nuovo servizio rivolto proprio alle categorie più vulnerabili, da sempre al centro delle nostre attenzioni”.

La peculiarità del PIS è il suo stretto collegamento con i servizi sociali territoriali e con le forze dell’ordine a cui garantisce ampia copertura, e una prima azione di sostegno ed assistenza sociale di base che abbassa il grado di criticità personale del soggetto in condizioni di vulnerabilità.

“Il Pronto Intervento Sociale è un servizio di grande rilievo per un territorio come il nostro – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali, Ornella Esposito – afflitto sempre da tante emergenze a cui, oggi, possiamo dare una risposta strutturata e professionale, ma soprattutto dignitosa. Inoltre la sinergia tra le varie istituzioni solitamente chiamate in causa durante le emergenze, che tale tipo di servizio favorisce, è di cruciale importanza per la presa in carico dei soggetti molto vulnerabili a cui si rivolge questo intervento”.

Nello specifico il PIS prevede una Sala Operativa Sociale costituita da: linea telefonica dedicata con un numero verde, disponibile solo per le Istituzioni deputate agli interventi di emergenza (forze dell’ordine, protezione civile, etc), non per i singoli cittadini, e attiva nelle ore di chiusura del servizio sociale territoriale; Unità di Strada, che interviene sul luogo della segnalazione prestando una prima assistenza e attivando, ove necessario, la rete dell’accoglienza territoriale, compreso il servizio di albergazione in urgenza.

Alla conferenza stampa interverranno: Avv. Raffaele Bene – Sindaco Comune di Casoria, ente capofila Ambito Sociale N 18, Dott.ssa Ornella Esposito – Assessore Politiche Sociali Comune di Casoria, Dott.ssa Gaetana Triola – Assistente Sociale Comune di Casoria, Dott.ssa Raffaella Di Micco – Cooperativa Sociale “Fiumadea”, ente gestore PIS. Modera: Marco Colurcio – Consigliere Comunale