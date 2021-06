Condividi su

La redazione

Reggia di Portici: Stamattina Sindaco Metropolitano e Rettore firmano la Convenzione tra Città Metropolitana di Napoli e Università Federico II. Tra le novità un sostanziale impegno economico per la realizzazione del Polo Museale della Reggia di Portici sul Piano nobile. Appuntamento alle 11.30 nella Sala Cinese

Stamattina, alle 11.30, negli splendidi spazi della Sala Cinese della Reggia di Portici, il Sindaco della Città Metropolitana, Luigi de Magistris, e il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito, firmeranno la nuova Convenzione per rinnovare la concessione in uso del Complesso monumentale di proprietà della Città Metropolitana all’Ateneo federiciano.

La Convenzione prevede l’utilizzo degli spazi per gli scopi didattici e di ricerca del Dipartimento di Agraria, avrà una durata di 9 anni ed è rinnovabile per un periodo di analoga durata.

Continuerà, dunque, la permanenza dell’Università nel complesso della Reggia e, con essa, i progetti di valorizzazione e di piena fruizione della stessa.

Tra le novità più significative un sostanziale impegno economico, da parte dell’Università – oltre a quanto stabilito per la manutenzione e la gestione del complesso – per un progetto il cui obiettivo è quello di liberare il Piano nobile per restaurarlo e adibirlo a sede del Polo Museale della Reggia borbonica.

Con la firma della Convenzione di domani si avvia il progetto di restauro della Galleria e del Teatrino di Corte, che saranno annessi al percorso museale.