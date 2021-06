Confusi, disallineati e felici

Prorogare l’emergenza significa spargere ancora un po’ di paura, continuare a intralciare tutte quelle attività che risultano fastidiose ai benpensanti, tenere ancora in scacco le nostre vite. Evidentemente, c’è qualcuno che si affezionato alla formula “fine emergenza mai”. D’altronde, il sempre simpatico dottor professor Galli ha detto dalla Berlinguer che “l’inverno sta arrivando”. Come dire: ricordati che devi morire. Ce lo siamo già segnati, doc. Non c’è più spazio sul blocchetto degli appunti.

Comprendo che c’è una forte pressione per mantenere in vita strutture non elettive come quella commissariale o il famigerato Cts che consentono al potere di continuare a esercitare un capillare controllo sociale sulla popolazione ma a tutto c’è un limite.

La prima che mi ha colpito come un cazzotto nello stomaco è quella che ipotizza una proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre. Una cosa da lasciare interdetti visto che è trascorso un anno e mezzo dall’inizio di questo casino e anche la gestione dovrebbe essere ordinaria e non più emergenziale, soprattutto sul piano giuridico.

La seconda notizia che si fa fatica a trovare e va cercata con la stessa perizia di Indiana Jones riguarda la nostra splendida e rigogliosa regione. A quanto pare, fino a ieri erano riportati nel bollettino quotidiano più di 48 mila positivi che invece erano guariti. La Regione dice che c’è stato un disallineamento dei dati che solo ieri è stato corretto.

Per capire le dimensione del disallineamento, basta considerare che, l’altro ieri, in tutto il paese il numero di positivi era 150 mila di cui un terzo era costituito dagli oltre 48 mila disallineati campani. Per cui, ieri dopo l’opportuna correzione effettuata “dopo un accurato e dettagliato controllo”, i positivi su scala nazionale sono scesi a 100 mila. L’incongruenza doveva saltare all’occhio di chi di dovere pure a Roma perché, sempre fino all’altro ieri, la Campania aveva circa 60 mila positivi, al secondo posto la Lombardia con 18 mila. Ergo, il dato nostrano era del tutto anomalo perché ben sopra della media nazionale. Colpa del disallineamento.

Ora siamo a 11 mila positivi e stiamo tornando in zona bianca. Magari, senza il disallineamento, avremmo avuto qualche restrizione in meno, ci saremmo risparmiati qualche settimana in zona rossa/arancione e anche i dati nazionali sarebbero stati meno allarmanti. Chissà, per ora siamo confusi, disallineati e felici.