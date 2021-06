Regine di cuori e Inganni d’Autunno, il nuovo libro della giornalista ed editor Eleonora Belfiore

di Angela Cascella

Le favole più belle, i racconti più accattivanti sono quelli che sanno rapire il lettore facendolo viaggiare nella fantasia e proseguono con richiami a magiche realtà; racconti senza tempo, senza spazio in un alveolo di mistero e di mascherata verità.

I racconti di sempre si imperniano di elementi magici e di fantasie ultraterrene per dare al racconto sempre un che di speciale e surreale.

E’ quello che il lettore troverà e farà suo leggendo “Regine di cuori e Inganni d’Autunno” della Editor e Giornalista la dott.ssa Elenora Belfione (edito da Turisa): un libro come viaggio nella fantasia, nella creatività, nel mondo reale e nelle irrealtà, nell’ astrologia, nell’arte, nelle magie vere della vita e nelle magie sognate e raccontate nella letteratura. “Regine di cuori e Inganni d’Autunno” trasuda arte, esperienza e mistero, intessendo competenza letteraria con racconti che, in maniera leggera e con tocco soave, raccontano vite vissute, donne in cerca di sé, amori disattesi.

Cinque racconti: ‘La dama di cuori’, ‘Il crepuscolo delle fate’, ‘Il cuore nero dell’incantatrice bugiarda’, ‘Sono d’Autunno i tuoi capelli’ ed il ‘ Il Canto del ritorno’. In ognuno dei racconti si attraversa la stagione “autunnale” del cuore, quella fatta di piogge di lacrime, di svolazzanti foglie di rimpianti e paure, di grigiori di animo; ma sempre con la consapevolezza e la resilienza che lo stesso sentimento di passione e di amore sa infondere in ognuno: la rinascita. Si rinasce anche nelle sofferenze del cuore! Ecco perché i personaggi, le donne raccontate dalla scrittrice Belfiore sono regine; regine del proprio cuore e regine a prescindere dai loro Prìncipi infingardi o dagli inganni dell’amore.

La lettura dei racconti travolge e avvolge portando il lettore in un turbinio di curiosità e di attenzione al testo, dato anche dalla sapiente ricerca di quadri artistici e citazioni letterarie . Una tra le più significative citazioni è sicuramente quella di Masaoka Shiri: “Nel mio andarmene, nel tuo restare due autunni”. Non occorre dire molto di più, se ci lascia prendere dalla copertina, in cui primeggia l’opera d’arte “The Crystal Ball” di John William Waterhouse (1902).

Regine di cuori e Inganni d’Autunno verrà presentato il giorno 17 giugno 2021 (17.30) alla libreria UbiK di Napoli in via benedetto Croce. A moderare l’evento ci sarà il Giornalista di canale 21 Marco Martone. I relatori della presentazione saranno il Giornalista e Scrittore Giuseppe del Silva, la Sociologa e Scrittrice Mirella D’Orsi e la Psicologa e Psicoterapeuta Eva Monteforte. Ad allietare l’evento anche letture scelte del romanzo ad opera dell’attrice Sabrina Gallo.