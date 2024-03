Si presenta martedì 12 marzo, alle 11:00 presso la Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli – Gaetano e i bambini coraggiosi di Massimo Andrei Colonnese Editore

Condividi su

Gaetano Filangieri racconta i diritti dell’infanzia nelle colorate fiabe scritte da Massimo Andrei e illustrate da Daniela Pergreffi.

Gaetano e i bambini coraggiosi di Massimo Andrei è una colorata raccolta di fiabe ispirate alla Carta dei Diritti dell’Infanzia con le illustrazioni originali di Daniela Pergreffi, edito da Colonnese in un bel volume rilegato.

In queste pagine, rivolte ai giovanissimi lettori, Massimo Andrei veste i panni di Gaetano Filangieri, il filosofo napoletano che per primo, nel Settecento, ebbe l’intuizione del “diritto alla felicità”. E racconta con leggerezza ai bambini alcuni dei loro diritti fondamentali – uguaglianza, famiglia, opinione, salute, istruzione, gioco – attraverso le fantasiose e colorate storie del bambino Pino, del saggio Evelino, di Paperottolo Giallo, del Serpente Felice, delle pecore affidate al lupo, di Ciretto Folletto Dispetto. Che prendono forma nelle belle illustrazioni della brava Daniela Pergreffi, specializzata in “Grafica d’arte” e docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Massimo Andrei, attore, regista e autore di cinema e teatro, è un esperto interprete dei racconti della tradizione popolare (in particolare di Giambattista Basile) e ha curato l’edizione di numerose fiabe. Pluripremiato per i film Mater Natura e Benur, un gladiatore in affitto, è il volto e l’autore della campagna di comunicazione web Snack, uno spuntino di riflessione (premio WebFest Italia). Per Colonnese ha curato le Leggende napoletane di Matilde Serao e ha pubblicato le raccolte di fiabe Il cane di fuoco (2020) e Il fuoco della fossa (2023).