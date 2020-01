Tutte le ” Anteprime ” del vino nel 2020

Condividi su

di Angela Petroccione

Il mondo del vino si prepara alle Anteprime 2020, una serie di appuntamenti destinati alla scoperta delle nuove annate non ancora in commercio. Di seguito un piccolo calendario per riepilogare gli appuntamenti più attesi e già ufficializzati dai consorzi di riferimento.

27/28 Gennaio – Alba – Grandi Langhe 2020

Il 27 e 28 Gennaio si parte con Grandi Langhe al Palazzo Mostre e Congressi di Alba. Più di 1500 le etichette in degustazione. Si potranno assaggiare in particolare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017.

1/2 Febbraio 2020 – Verona – Anteprima Amarone

Al Palazzo della Gran Guardia di Verona è di scena l’Amarone della Valpolicella Docg 2016 con il primo giorno interamente dedicato alla stampa di settore.

15 Febbraio – Firenze – PrimAnteprima

PrimAnteprima, l’inaugurazione della settimana delle Anteprime di Toscana, si terrà il 15 febbraio in Fortezza da Basso con la presentazione dei vini in anteprima di vari Consorzi Toscani.

16 febbraio 2020 – Firenze – Chianti Lovers

A Firenze (Fortezza da Basso) verranno presentati alla stampa e agli operatori di settore i vini Chianti: annata 2019, Riserva 2017 delle aziende del Consorzio e dei Consorzi di sotto zona, Rufina, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli Aretini, Montalbano, Colline Pisane, Montespertoli.

17/18 Febbraio – Firenze – Chianti Classico Collection

Alla Leopolda si rinnova l’appuntamento con Chianti Classico Collection con la presentazione alla stampa (il 17) e agli operatori del settore (il 18) delle ultime annate di Chianti Classico nelle sue tipologie Annata, Riserva e Gran Selezione.

16/19 Febbraio – San Gimignano – Anteprima Vernaccia di San Gimignano

A Rocca di Montestaffoli saranno presentati Vernaccia di San Gimignano 2019 e Vernaccia di San Gimignano Riserva 2018.

15/17 Febbraio – Montepulciano – Anteprima Vino Nobile di Montepulciano

A Montepulciano presso la Fortezza Medicea sarà possibile degustare il Vino Nobile di Montepulciano 2017, la Riserva 2016, nonché gli altri vini prodotti nell’area di Montepulciano.

21/22 Febbraio – Montalcino – Benvenuto Brunello

A fare da cornice per l’anteprima è il Chiostro del Museo di Montalcino: in degustazione Brunello di Montalcino 2015, la Riserva 2014, il Rosso di Montalcino 2018, Moscadello e Sant’Antimo.

18/20 febbraio 2020 Montefalco – Anteprima Sagrantino

A Montefalco verranno presentati alla stampa e agli operatori di settore il Montefalco Sagrantino Docg 2016 secco e passito, anche Montefalco Rosso Doc 2018, Montefalco Rosso Doc Riserva 2017, Montefalco Bianco Doc, Montefalco Grechetto Doc, Spoleto Trebbiano Spoletino Doc e altri bianchi delle cantine partecipanti.

23/24 Febbraio – Faenza – Vini ad Arte 2020 – Anteprima del Romagna Sangiovese

Alla Casa Spadoni di Faenza saranno presentate alla stampa, agli operatori di settore e al pubblico: le nuove annate di Romagna Sangiovese e Albana.

8/9 Marzo – Lanzise – Anteprima del Chiaretto

Dogana Veneta di Lazise (VR) ospita la presentazione alla stampa, agli operatori di settore e al pubblico dell’annata 2019 del Chiaretto di Bardolino.

25/27 Aprile – Randazzo – Contrade dell’Etna

A Randazzo (Catania) si terrà la presentazione alla stampa specializzata e al pubblico delle nuove annate dei vini dell’Etna.

2/5 maggio – Napoli – Campania Stories

A Napoli si svolgerà la rassegna delle nuove annate dei vini della Campania per la stampa nazionale ed internazionale e per gli operatori di settore.