Udinese vs Napoli – Cuoio & Cannaò

1-1 e con il calendario siamo già quasi a Pasqua (non come augurio).

Ma possibile che il migliore in campo per gli azzurri sia Meret?

N’ata vota Llorente e Elmas in campo? Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?

Duro da dire, ma per questa squadra, almeno per come è ora, ci vorrebbe un allenatore più infame di tutti loro messi insieme (con tutto il bene per Gattuso).

Comunque, se dovesse terminare così, dovremmo ringraziare Meret soltanto per non aver preso altri gol.

Minuto 82, mi è venuta l’orchite.

Credo sia arrivato il momento di imparare le regole del tennis e di seguire un altro sport.

E invece… Bakayokooooooooooooooooooo

Cose da non credere!!!

Una craniata palo-rezza che sovverte per una volta la biennale tendenza ad acchiappare solo pali.

1-2

Fine.

Pure del mio fegato.

Ah, mercoledì c’è l’Empoli in Coppa Italia?

Prenoto dal parrucchiere, va.