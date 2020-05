Uno spettacolo deprimente

Condividi su

di Gianluca Spera

Era ampiamente prevedibile che Bonafede non sarebbe caduto per un voto sfavorevole del Senato, decretando la fine del governo Conte.

La partita era già stata giocata nei corridoi del potere dove Renzi è riuscito a racimolare qualche posticino nel sottobosco governativo che lo ha convinto a recedere dai suoi propositi bellicosi, o presunti tali. La sua consistenza attuale non gli ha consentito di spodestare il ministro dimezzato nemmeno in un eventuale rimescolamento dei ruoli di governo. Il crepuscolo triste, solitario e finale di un ex premier che ancora non si è accorto di aver superato da tempo il viale del tramonto.