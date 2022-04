Venerdì 22 Aprile Joe Barbieri torna nella sua Napoli, prima di proseguire verso nuove mete, metterà ” In Buone Mani” e condividerà con chi deciderà di esserci , il proprio ” Manifesto”

Condividi su

di Cinzia D’Ascoli

Ogni qualvolta si parte per un viaggio arriva sempre un momento in cui si avverte l’ esigenza profonda di condividere tutto ciò che con quel viaggio è arrivato, di leggersi dentro , di raccontare i posti visitati, gli incontri fatti, l’eccitazione , le paure, la pioggia presa, le giornate assolate di cui si è goduto, ciò che di nuovo si è imparato, ciò che si era e ciò che si è diventati, ciò che si è perso, ciò che semplicemente si è lasciato andare e ciò che si è trovato, le mete raggiunte e quelle ancora da raggiungere, ciò che si è portati dietro e ciò che si è aggiunto andando, con quello che si è in quel momento .

Venerdì 22 Aprile sarà il momento del racconto di Joe Barbieri che, passando da casa, prima di proseguire verso nuove mete, metterà ” In Buone Mani” e condividerà con chi deciderà di esserci , il proprio ” Manifesto” , il proprio viaggio personale indipendentemente dalle ” Previsioni Del Tempo” perchè ” Alla Fine” non c’ è ” Niente Di Grave” ad aprirsi agli altri magari ” Mentre Ridi” e “Vedi Napoli E Poi Canta”-re come ” Lazzari Felici” tutti, senza distinzione, “Io, Tu E Domani” chissà.

Sicuramente sarà una nuova occasione per guardarsi dentro e andare avanti senza calcolare ” La Giusta Distanza” riprendendo il proprio imprevedibile percorso personale.

” PROMEMORIA”: 22 Aprile, ore 21.30, Auditorium Salvo D’ Acquisto, Via Morghen, 58, Napoli.

” TRATTO DA UNA STORIA VERA” TOUR

JOE BARBIERI : voce e chitarra

PIETRO LUSSU: pianoforte

DANIELE SORRENTINO: contrabbasso

BRUNO MARCOZZI: batteria e percussioni

BIGLIETTI: www.joebarbieri.com/concerti