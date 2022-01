Condividi su

Angela Sara Cacciapuoti, professoressa di Quantum Communications and Networks all’Università Federico II di Napoli, ha vinto il prestigioso premio “Stars in Computer Networking and Communications” per il 2021.

Il prestigioso riconoscimento scientifico le è stato conferito da N2Women, l’associazione mondiale delle ricercatrici nel campo delle comunicazioni e delle reti di computer, che si occupa di incoraggiare la diversità e favorire le connessioni tra le donne in questa area di ricerca. N2Woman è supportato dalla Communications Society di IEEE e da partner industriali come Google, Facebook, Microsoft e HP.

La professoressa Cacciapuoti è stata una delle 13 donne di tutto il mondo premiate, ed il premio le è stato conferito per la sua ricerca legata “alla comprensione delle sfide e dei progressi tecnologici necessari per la realizzazione di una Quantum Internet”.

“Sono molto felice del riconoscimento ricevuto, che premia la ricerca che stiamo portando avanti, insieme ai miei colleghi e studenti del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione, per realizzare le basi di una Quantum Internet, che interconnetterà ed integrerà tecnologie, sistemi e computers quantistici in un’unica rete quantistica globale – spiega la Cacciapuoti.“

Le reti quantistiche consentono di realizzare applicazioni impossibili da ottenere tramite Internet classica, come le comunicazioni ultrasicure, tema di ricerca su cui la professoressa Cacciapuoti ha ricevuto diversi finanziamenti, ed il distributed quantum computing, tema di ricerca portato avanti in collaborazione con IBM.

“Questo – conclude – insieme ai tanti altri risultati dei miei colleghi in Federico II, è una dimostrazione della qualità della ricerca del nostro Ateneo, premiata ed apprezzata a livello internazionale”.