Vicienz m’è FRAT a me

di Francesco Picone

Diciamolo subito: se dovesse firmare Italiano, a prescindere dai gusti personali, già solo per il fatto di aver fatto fuori Allegri, lo accoglieremmo come il Messia!

Il livornese, promulgatore dell’anti calcio rappresenta solo la copia sbiadita di Conte. Se con Antonio qualcuno (incluso me) si lamentava del non gioco e delle partite soporifere anche con squadre di bassa classifica, Allegri metterebbe in crisi molti di noi abbonati.

Perché se è vero la massima “Se firma con il Napoli è il mio allenatore “ il buon vecchio Max può essere l’eccezione a questo assunto di base del vero tifoso. Detto ciò faccio coming out: a me è sempre piaciuto! Il ritorno al 4-3-3 fluido mi elettrizza, la possibilità di veder giocare tutta la rosa o quasi è motivante.

Il fatto di poter ritornare a quella bella sensazione che anche quando sei sotto di due gol ti fa pensare: ”Vabbè tanto mo gliene facciamo tre!” è rilassante.

Certo sicuramente, come dicono i francesi, con lui “pigliamm pure e pallun” ma mi fido di Rahmani e Di Lorenzo che conoscono bene questo tipo di modulo. Spero che Italiano abbia chiesto, tra le garanzie, la permanenza di Kevin. Attendiamo fiduciosi… per me in questo momento la scelta migliore.