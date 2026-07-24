Le cento campane, la processione e migliaia di pizze gratis: come sarà la festa del centenario del Napoli

La Ssc Napoli, in coorganizzazione con la Regione Campania e il Comune di Napoli, presenta alla città e ai tifosi di tutto il mondo “Napoli 100”, l’evento centrale delle celebrazioni del centenario, che si terrà sabato 1 agosto, data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo di storia azzurra. Sarà, spiega la società calcistica, “una grande manifestazione diffusa in vari spazi della città, gratuita e aperta alla cittadinanza, trasformerà il cuore di Napoli in un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. Un racconto pensato per celebrare il legame unico tra il club, la città e i suoi tifosi, coinvolgendo cittadini e visitatori provenienti da tutto il mondo”.

Le celebrazioni prenderanno il via alle 19:26 da piazza Carità, luogo legato alle origini del club e alla sua prima sede sociale. A scandire l’apertura del centenario saranno i rintocchi delle campane di cento chiese della città, in un unico richiamo capace di attraversare Napoli e coinvolgerne l’intera comunità, insieme a una scenografica fumata azzurra, che darà ufficialmente il via all’evento. Seguirà il taglio del nastro alla presenza del presidente della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis, del presidente della Regione Campania Roberto Fico, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del prefetto di Napoli Michele di Bari e del questore di Napoli Maurizio Agricola.

Da piazza Carità partirà quindi la “Processione Azzurra” verso piazza del Plebiscito, accompagnando il Napoli e la città dal racconto delle proprie origini alla celebrazione del centenario.

“L’idea – sottolinea la Ssc Napoli – nasce dalla tradizione delle processioni popolari e religiose della Campania, intese come momenti nei quali la comunità si mette in cammino, si riconosce nei propri simboli e condivide pubblicamente la propria storia. Per il centenario, questo linguaggio sarà reinterpretato in una dimensione laica, artistica e contemporanea: Ssc Napoli diventerà il punto di incontro delle molte anime della città”.

Il racconto, portato in scena da 100 attori, 100 musicisti e 100 bambini, partirà dal mito di Partenope e dalle origini di Napoli, attraversando la vocazione della città all’incontro e alla convivenza tra culture diverse, le forme della devozione popolare e alcune delle più importanti tradizioni della Campania. A completare questo grande affresco collettivo saranno le maschere, le credenze e i personaggi simbolici dell’immaginario partenopeo e campano.

La musica sarà il filo conduttore del percorso, con quadri ispirati ad alcuni dei brani che hanno portato Napoli nel mondo.

La Processione Azzurra attraverserà il centro cittadino lungo un percorso di circa 1 chilometro: piazza Carità, via Toledo, via Santa Brigida, via Verdi, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito.

Piazza Municipio ospiterà invece il Pizza Village del centenario, con accesso gratuito e un programma dedicato all’intrattenimento e alle eccellenze della tradizione gastronomica napoletana.

In occasione del centenario, infatti, la Ssc Napoli renderà omaggio alla città celebrando uno dei simboli più autentici e riconosciuti nel mondo: la pizza. A partire dalle 20:26, il club offrirà gratuitamente, in collaborazione con i suoi partner, migliaia di tranci di pizza Margherita e bevande. Saranno inoltre donate pizze alle persone in condizioni di maggiore fragilità, grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare Campania.

Grazie alla presenza di maxi schermi e di un sistema audio dedicato, il pubblico potrà seguire in diretta la cerimonia del centenario condividendo ogni momento della serata. L’iniziativa sarà realizzata con il supporto organizzativo di pizza Village.

Alle 20:45 avrà inizio in piazza del Plebiscito la cerimonia ufficiale del centenario. De Laurentiis, le istituzioni, le leggende di Ssc Napoli e gli ospiti della serata daranno inizio a una narrazione che ripercorrerà cento anni di storia azzurra. Attraverso musica, immagini, testimonianze, performance artistiche e contenuti multimediali, il pubblico vivrà un viaggio emozionale lungo un secolo. Uno dei momenti centrali della serata vedrà incontrarsi sul palco le grandi leggende del Napoli e i protagonisti del presente azzurro.

Dalle 22:30, al termine della cerimonia, prenderà il via la Notte Azzurra, powered by Enel. Con un gesto dal palco, la città si accenderà simultaneamente d’azzurro: Palazzo Reale, Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel dell’Ovo e Castel Sant’Elmo saranno avvolti dalla luce del centenario, ridisegnando il profilo monumentale di Napoli.

L’accensione darà il via al grande Light Show e allo spettacolo pirotecnico sincronizzato tra Piazza del Plebiscito e Castel dell’Ovo. Una colonna sonora originale intreccerà le immagini e le voci che hanno raccontato alcuni dei momenti più iconici della storia di Ssc Napoli, per unire idealmente la piazza, la città e il mare in un’unica grande emozione collettiva. La festa proseguirà in piazza del Plebiscito con un dj set in collaborazione con Radio Kiss Kiss, per celebrare il primo secolo di storia azzurra e inaugurare i prossimi cento anni.

Tutti gli appuntamenti di Napoli 100 saranno gratuiti. Durante la Processione Azzurra, il pubblico potrà assistere alla manifestazione dalle aree dedicate poste ai lati dell’intero percorso, seguendo le indicazioni del personale di sicurezza. L’accesso a piazza del Plebiscito sarà consentito previa registrazione gratuita sulla piattaforma TicketOne a partire da mercoledì 29 luglio alle 15. Per contribuire alla grande scenografia collettiva del Centenario e partecipare attivamente alla festa, Ssc Napoli invita tutti i tifosi a indossare una maglia e portare con sé una sciarpa legate ai simboli del club.

Agenzia DIRE – La Redazione – www.dire.it