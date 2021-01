Dal 5 al 7 febbraio Wine & Siena presenta le aziende premiate dalla guida The WineHunter Award 2020

Condividi su

di Angela Petroccione

Helmuth Köcher è pronto a dare il via, dal 5 al 7 febbraio prossimi, alla sesta edizione di Wine & Siena, appuntamento in cui il patrimonio storico e artistico della città faranno da cornice alla presentazione della tanto attesa guida “The WineHunter Award 2020″, frutto di un anno di ricerche e degustazioni e compendio di una selezione che conta ben 1.329 produttori di vino, 155 produttori Food, 51 produttori Spirits e 19 produttori Beer.

Il programma dell’evento, come sempre fitto e articolato, si svilupperà in un percorso nobilitato dall’arte e dalla unicità dei luoghi, tra palazzi d’epoca e scorci della città di Siena, il tutto fruibile rigorosamente in live/streaming grazie alla piattaforma digitale WineHunter Hub lanciata e testata a novembre, in occasione del Merano Wine Festival.

Il viaggio alla scoperta di eccellenze gastronomiche ed enologiche premiate con i famosi bollini rosso oro e platino si articolerà attraverso vari momenti:

le Masterclass in live su Zoomguidate da Köcher insieme ai produttori

Walk of Wine –tour virtuale in cui racconti sospesi tra enologia e arte si dipaneranno tra i palazzi di Siena

Wine & Artisan cheporterà in scena alcune degustazioni all’interno di storiche location artigianali senesi

Tell me a Story, l’iniziativa che permetterà ai produttori di raccontarsi attraverso un video che descrive il loro mondo e la loro realtà produttiva

Small Plates Dinner, lo showcooking con preparazione di piatti della tradizione culinaria senese in abbinamento ai vini premiati

All’interno del portale WineHunter Hub una sezione dedicata ai produttori presenterà le eccellenze e le aziende di riferimento, con un e-commerce riservato e un collegamento a Telegram che consentirà di interfacciarsi direttamente con il produttore.

Non resta dunque che attendere il lancio delle dirette e godersi lo spettacolo di una Siena la cui bellezza, insieme a quella delle etichette premiate, risplenderà tra le stanze della casa virtuale di Köcher.