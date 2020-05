Milo Manara e Feltrinelli Comics dedicano un portfolio alle donne che hanno combattuto in prima fila durante il Covid 19

Condividi su

Milo Manara e Feltrinelli Comics, in collaborazione con COMICON, hanno unito le forze per l’uscita di Lockdown Heroes ovvero il portfolio che raccoglie le illustrazioni che il maestro Milo Manara ha realizzato durante l’emergenza Covid-19 e ha dedicato alle donne che hanno continuato a lavorare, in prima linea, affinché la vita andasse avanti.

Il ricavato della vendita di Lockdown Heroes sarà devoluto in beneficenza all’Ospedale Luigi Sacco di Milano, al Policlinico Universitario di Padova e all’Ospedale Domenico Cotugno di Napoli.

Lockdown Heroes arriverà in libreria il 30 luglio ed è già in pre-order online sulle maggiori piattaforme di acquisto fra cui Lafeltrinelli.it, Ibs.it, Comicon.it, Amazon.it, Hoepli.it, Bol.com, Webster.it.. Per favorire la raccolta fondi, Manara autograferà tutte le copie acquistate in pre-order.

Lockdown Heroes sarà composto da 25 illustrazioni stampate su carta di pregio, con firma di Manara su timbro a secco, racchiuse in una cartelletta contenuta, a sua volta, in un astuccio. Il tutto completato da un fascicolo di 16 pagine con un testo scritto da Vincenzo Mollica.