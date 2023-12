A Caivano abbattuta l’insegna del centro sportivo Delphinia, parte la ristrutturazione: “Sarà pronto per i centri estivi”

Condividi su

CAIVANO – L’insegna del centro sportivo Delphinia di Caivano (Napoli) è stata abbattuta. L’operazione, eseguita dagli specialisti del genio dell’esercito italiano, si è conclusa alla presenza del ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi, del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, del commissario straordinario di Governo per Caivano Fabio Ciciliano, del presidente e dell’amministratore delegato di Sport e Salute Spa, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris. Al via ufficialmente, quindi, l’attività di cantierizzazione per la ristrutturazione del centro sportivo di Caivano con la posa, simbolica, delle prime quattro pietre.

“L’idea è quella si riconsegnarlo alla comunità di Caivano il 31 maggio per fare in modo che quando a metà giugno chiuderanno le scuole possano iniziare i campi estivi per i ragazzi e i bambini di Caivano“. Lo ha detto dal centro Delphinia il commissario straordinario di Governo per Caivano Fabio Ciciliano.