La Redazione

“Se puoi sognarlo… puoi farlo!”

Il musical dedicato ai personaggi più famosi di ogni favola e al mondo di Walt Disney. Un vero e proprio musical-show per tutta la famiglia, dedicato ai personaggi più famosi di ogni favola e al mondo di Walt Disney.

Domenica 15 Settembre ore 17:00 andrà in scena al Teatro Immacolata di Via Francesco Nuvolo il Musical “Se puoi sognarlo… puoi farlo!”

Uno spettacolo presentato dagli allievi dell’Accademia Musica E’… di Olimpia & Vincenzo Penza, che porteranno in scena le emozioni uniche e intramontabili impresse nella memoria di tutti, i grandi classici delle favole riuniti in un imperdibile show.

I numeri musicali di titoli cult come il Re Leone, Aladdin, la Bella e la Bestia, la Sirenetta, Cenerentola, Frozen,Mulan, Mary Poppins, La Principessa e il Ranocchio, Rapunzel, Oceania e tantissimi altri si alterneranno sul palco con i personaggi più amati di ogni storia.

Uno spettacolo tra musica, balletti, dialoghi, costumi, coinvolgente e di grande impatto emotivo, l’Accademia Musica E’… darà vita ad un vero e proprio musical dove i sogni diventeranno realtà!

Il cast di ‘’Se puoi sognarlo puoi farlo:

Regia e Direzione Artistica Olimpia Penza, aiuto regia, Carla Aversano, Gaia Cameretti, Ramona Ortu, coreografie Carla Aversano, Scenografie Gaia Spina, Tecnico del suono Emanuele Penza, Fonico e Grafico Giorgio Di Iorio, Aiuto Palco Lorenzo Cameretti, Fotografia Salvatore Aversano, M° Diego Consiglio, attore e Docente dell’Accademia, M° Vincenzo Penza Musicista, arrangiatore e Direttore dell’Accademia, Martina Longo: Scar e Li Shang, Ester De Lutio: La Bestia, Ursula e la Fata Madrina, Christian Damiano: Flynn & Kristoff ,Camilla Dattilo: Elsa & Mezzana, Cappuccio Aurora: Rapunzel & Zazu, Grazia Amatista: Tiana & Abuela Alma Madrigal, Ginevra Caputo: Vaiana & Shank, Aurora Ciaramella: Vanellope von Schweetz & Odalisca, Carla Aversano: Cenerentola & Bert, Gaia Cameretti: Mary Poppins & Ariel, Chiara Chianese: Mrs.Bric & Genoveffa, Ginevra Fiorebello: Anastasia & Dr Facillier ,Francesca Chianese: Simba & Olaf , Viviana Confessore: Mulan & Isabela Madrigal, Giulia Caramiello: Violetta & Jane Banks, Puccinelli Sofia Violetta, Festa Daniela Violetta, Alessia Zhang: Merida & John Smith, Isabel D’Avino: Pocahontas & Spazzacamino, Emanuele Penza: Principe Aladdin, Anna Cavaliere: Zira & Mamma Odie, Sofia Crudele: Jessie & Timon, Francesco Pio Festa: Maui & Mr Banks, Gaia Spina: Anna & Spazzacamino, Alda Russo: Crudelia Demon & Regina Iduna, Ramona Ortu: Madre Gothel & Lumière ,Teresa Carboncino: Eudora & Madame Tremaine, Daria Brescia: Mirabel Madrigal & Jasmine , Greta Rambone: Asha & Michelle Banks , Sofia Attanasio: Raya & Hector, Serena De Mattia: Miguel , Francesca Favilla: Belle & Naveen, Dalila Pirozzi: Luisa Madrigal & Pumba