Europee, proiezione su dati reali. Affluenza sotto il 50%

Condividi su

Agenzia DIRE

ROMA – Dopo le prime tre proiezioni Opinio per RAI sulle Elezioni Europee (copertura campione 29%): in testa cresce ancora Fdi con il 28,9%. Seguono Pd 24,5%; M5s 10,4%; Forza Italia-Nm 9,4%; Lega 8,5%; Avs 6,7%; Sue 3,9%; Azione 3,3%.

L’AFFLUENZA AL 49,7% CONTRO IL 56% DEL 2019

Le prime proiezioni del voto europeo non sorridono alla Lega, che sarebbe scavalcata da Forza Italia. In via Bellerio a Milano ancora nessun commento da parte di Matteo Salvini, che è arrivato nella sede del partito verso le 23 ed è chiuso in un ufficio del primo piano con i dirigenti federali. Per quanto riguarda l’affluenza, con quasi 50.000 sezioni scrutinate su poco più di 61.000 in Italia, la percentuale dei votanti è del 49,7%, contro il 56% della scorsa tornata nel 2019.

TAJANI ESULTA: “NON SIAMO UN PARTITO MUSEO”

Sorride Antonio Tajani. Nella sede di Forza Italia il segretario del partito, a un anno dalla morte di Silvio Berlusconi, guarda con soddisfazione alla strada fatta in questi dodici mesi. “La direzione è quella giusta”, dice ai fedelissimi riuniti in ufficio. Ci sono Licia Ronzulli, Paolo Barelli, Francesco Battistoni, Paolo Emilio Russo, Alessandro Battilocchio, Maurizio Gasparri. Per ora nessuna dichiarazione ufficiale, ma il clima è di chi sente di aver portato a casa un grande risultato. Trapelano i ragionamenti del vicepremier, contento della performance del partito. Le proiezioni dicono Fi al 10,5 e la Lega all’8. Un solo parziale, che però indica una distanza profonda tra i due partiti. La scelta di Bossi, le scintille degli ultimi giorni tra Tajani e Salvini: Forza Italia ha scelto il centro e, in termini di voti, sembra aver avuto ragione.

BONELLI (AVS): “STRAORDINARIO RISULTATO, È MOMENTO DI UNIRE FRONTE DEMOCRATICO”

“Il nostro è uno straordinario risultato. Vogliamo rafforzare le politiche a tutela delle generazioni che verranno, tanti giovani vogliono la pace e chiedono parole molto chiare sulla crisi climatica. E’ giunto il momento per le forze di opposizione di costruire un fronte democratico”. Lo dice il co-portavove Avs, Angelo Bonelli ai microfoni di Porta a Porta commentando le prime proiezioni delle elezioni europee che vedono il partito intorno al 6,6%.

FRATOIANNI: “SALIS DA STASERA È EUROPARLAMENTARE”

“Ci hanno accusato di candidature strumentali, possiamo dire che abbiamo fatto bene: Ilaria Salas da stasera è un’europarlamentare. E’ un risultato importante”. Lo dice il leader di Sinistra Italia Nicola Fratoianni, dal comitato elettorale di Avs.

AGENZIA DIRE – La Redazione 10/06/2024 – www.dire.it