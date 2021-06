A Casoria nasce la casa editrice D’Anna “L’intento è far emergere i talenti dei nostri territori”

Condividi su

di Ornella Esposito

Una buona notizia dall’area a nord di Napoli: a Casoria è nata la casa editrice D’Anna, frutto di una lunga esperienza nel campo della letteratura scolastica e della promozione culturale casoriana.

Per la famiglia d’Anna, nota anche per il suo impegno politico, la nuova avventura editoriale rappresenta una naturale evoluzione della propria mission e una scommessa in un’area che ha bisogno, oggi ancor di più, di idee e progetti culturali che promuovano le periferie metropolitane e, nel contempo, sappiano guardare alla grande città per realizzare un’osmosi intellettuale.

“Dopo trent’anni di incessante esperienza come libreria – afferma Sergio D’Anna – la nascita della nostra casa editrice è un’evoluzione naturale, sospinta anche da una lunga tradizione di salotto culturale portata avanti sempre con molta dedizione e passione”.

L’intento è quello di dare spazio agli autori non solo casoriani, ma di tutta l’area nord di Napoli che soffre di una grave mancanza di riferimenti culturali.

“Siamo consapevoli – continua l’editore – che è un’impresa non facile perché le piccole case editrici sono offuscate, soprattutto nella distribuzione, da quelle per così dire griffate che ragionano secondo la logica dei grandi numeri e dei grandi nomi. Ma noi siamo molto motivati”.

Motivati a portare le periferie della metropoli e i loro talenti al centro delle città, tanto che la neonata casa editrice sarà presente al prossimo salone del libro che avrà luogo dall’1 al 4 luglio al Palazzo Reale di Napoli, e a seguire contaminerà i territori contigui alla città del beato Padre Ludovico.

Non solo. Sergio D’Anna sta già pensando anche all’istituzione di un omonimo premio letterario nazionale nella città di Casoria, il cui intento è proprio quello di creare animazione culturale e di trainare la politica verso l’arte. Un vero e proprio impegno civile.

A tenere a battesimo la casa editrice sarà il suo primo libro “La soldatessa inglese” di Giulia Campese, casoriana doc, che verrà presentato il 18 giugno alle ore 18.00 nella Villa Comunale di via Pio XII.

Interverranno: l’editore Sergio D’Anna, Armida Filippelli – Assessora alla formazione professionale della Regione Campania-autrice della prefazione e Vittoria Caso, presidente dell’Associazione Culturale “Clarae Musae”.

La serata sarà impreziosita dal duo musicale Rainone-Chiacchio e dal canto del Maestro Francesco Iorio diplomato al conservatorio e specializzando all’accademia musicale di Novara