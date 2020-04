Raffaele Bene annuncia querele alla Procura della Repubblica ed un esposto all’OdG

Condividi su

” Due articoli diffamanti su un giornale locale hanno destabilizzato la tranquillità mia e della mia famiglia. Depositerò una denuncia alla Procura della Repubblica ed un esposto all’Ordine dei Giornalisti. Faremo luce su questa storia e sul perché di questi attacchi gratuiti” Parole e musica di Raffaele Bene che annuncia un esposto all’Ordine dei giornalisti e una denuncia alla Procura della Repubblica.

Il Sindaco di Casoria è un fiume in piena , in una nota spiega: “in seguito agli attacchi mediatici e all’interrogazione fatta da alcuni consiglieri di opposizione, che hanno tentato di screditare l’ufficio tecnico del Comune di Casoria e il sottoscritto Sindaco, insinuando il dubbio della mala fede nella scelta degli interventi straordinari sull’immobile comunale di via B. Croce, ritengo doveroso precisare che l’ufficio tecnico del Comune di Casoria ha agito nel pieno rispetto delle regole, secondo tutti i criteri di legalità, trasparenza, efficienza e buona fede, come emerge dalla relazione che il dirigente ha predisposto in riscontro all’interrogazione consiliare“.

In seguito agli articoli e alle denunce di alcuni consiglieri comunali si è creato un clima che ha generato reazioni sui social media violente e inopportune. Le stesse opposizioni hanno accusato il Sindaco e la sua amministrazione di nepotismo, accusa respinta al mittente che, nella nota resa pubblica conclude: ” Fermo restando la piena legittimità dell’operato dell’Ente e la esclusiva prerogativa delle scelte da parte dell’Ufficio preposto, sarà il Dirigente a prendere in considerazione finanche la possibilità, per mere ragioni di opportunità , di revocare l’affidamento benché assolutamente legittimo”