Al Teatro Ateneo, Antonio Fiorillo in ” Tutta colpa di Ludovico” ovvero ” Noi uomini “

Nella splendida cornice del Teatro Ateneo, l’ultimo lavoro di Antonio Fiorillo. Lo spettacolo e’ un intrigante e ben scritto viaggio sul rapporto di coppia , attraverso la conoscenza sentimentale di Antonio e Marta, due giovani della nostra generazione di quarantenni, che accompagnati da una coscienza narrante arriveranno a dimostrare che l’amore e’ un sentimento semplice, ma complicato allo stesso tempo. Soprattutto quando viene ostacolato da qualcosa che e’ piu’ grande di noi, ad esempio un amico invadente, o altre volte un beffardo destino.

La commedia di Antonio Fiorillo e Chiarastella Gabbanelli si avvale della regia di Mike Brezza ed andrà in scena da venerdi 31 a domenica 2 aprile al Teatro Ateneo. Con Fiorillo, ci saranno Valerio Naccarato, Laura Pagliara, Francesco Barra e il chitarrista Mariano Lieto. L’evento è patrocinato dall’associazione culturale ” Cardines”.

Il Teatro Ateneo è situato a Casoria in via Circumvallazione Esterna, all’interno del Parco Secra. Per prenotazioni 081 737 2000