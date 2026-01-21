Alessa’, lasciali perdere…

di Andrea Carpentieri
Sì, ho visto anche io il fallo di mano che al Maradona mandò l’Inter sul dischetto.
Sì, ho visto anche io il tocco di mano che è costato al Napoli un rigore contro il Verona: però prima c’era un fallo notato da tutti i commentatori d’Italia meno che da arbitro e Var, sicché quello per me non è neppure un errore.
Sì, ho visto anche io il fallo che ieri sera ci è costato due punti, ma ce li è costati insieme agli errori di tutta una squadra incapace di segnare due reti ad avversari modesti e ridotti in dieci uomini.
Dunque, li ho visti anche io gli errori clamorosi commessi da Alessandro Buongiorno in questa difficile stagione, come ne ho visti altri di tempo e posizionamento disseminati in varie partite.
Già che ci siamo, ho sentito pure le voci sulle sue frequentazioni femminili, sulle serate che vengono tirate fino a quando diventano notti, voci di cui questa città, se le cose vanno male, non è mai parca.
Però ricordo anche di aver pianto di gioia per il quarto scudetto a maggio scorso, e ricordo che quel pianto e quello scudetto furono in buona parte figli della miglior difesa del campionato: miglior difesa della quale Buongiorno era stato senza dubbio l’elemento più impattante, più aggressivo, più trascinante.
Ricordo bene i discorsi sul miglior centrale italiano, sul grande talento portato a casa, sul muro invalicabile…
Oggi le cose non vanno bene, dirlo e rimarcarlo ci sta. Quello che non ci sta è vomitare veleno e merda su questo ragazzo: perché non sbaglia di proposito, perché un Maradona prevenuto stritolerebbe chiunque ed in questa fase abbiamo bisogno che tutti i superstiti siano lucidi, calmi, sereni. Perché la vita di uno sportivo, anche ai massimi livelli, può conoscere fasi negative come quella che sta attraversando Alessandro Buongiorno, ed è in questi momenti che chi si proclama tifoso, chi dice di amare i colori azzurri, non può e non deve fare altro che sostenere, far sentire a chi è in difficoltà che non è e non sarà mai solo.
Vorrei davvero sapere quanti, fra coloro che stanno attaccando ferocemente il numero 4 del Napoli, sono stati in vita loro campioni d’Italia, quanti sanno cosa si provi a vedere che ciò che fino a ieri ti riusciva oggi non ti riesce, cosa si provi ad andare in gara con la pressione di dover smentire non chi ti critica in modo legittimo, sereno e pacato, ma chi da mesi non fa che dire <<ca nun si’ buono>>.
Alessa’, lasciali perdere: quelli che hanno visto e vinto sempre solo le gare dell’alzata dal divano sono i peggiori, sono i più pronti a metterti alla berlina. Chi ama la maglia, chi ama la squadra, ama anche te, con tutte le minchiate che stai facendo in questa stagione: lavora sodo, stai sereno, perché ne uscirai, ne usciremo. Di slancio, di corsa, al galoppo, sul carro: preparati, come sempre bisognerà stringerci perché “loro” saranno i primi a volerci risalire.