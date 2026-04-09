Plastica e mozziconi sulle spiagge: in Campania è emergenza. Riparte la campagna di raccolta

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Emergenza mozziconi di sigaretta sulle spiagge campane. Una presenza ormai costante e che, insieme agli altri rifiuti abbandonati, costituisce una minaccia per mare, lidi e biodiversità. La conferma arriva dai nuovi dati dell’indagine Beach Litter che Legambiente diffonde oggi in vista della giornata nazionale del mare (11 aprile) e del grande week-end di mobilitazione del 10, 11, 12 aprile di Spiagge e Fondali Puliti 2026, sua storica campagna.

In Campania, in 12 anni di monitoraggi raccolti 15.453 mozziconi di sigaretta in 170 transetti lungo i lidi. Una media di 90 cicche ogni 100 metri lineari di spiaggia. Tra i rifiuti da fumo sono quelli più trovati e si piazzano al secondo posto della classifica generale, dopo i frammenti in plastica che restano la triste regina indiscussa, 19.260 quelli raccolti. Un’emergenza, quella delle cicche, silenziosa figlia di un grave gesto di inciviltà e della carenza di politiche e controlli efficaci, nonostante in Italia il Collegato Ambientale alla legge di stabilità 2014 (Legge 221/2015) preveda multe dai 30 ai 300 euro per chi abbandona mozziconi sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

DAL 10 AL 12 APRILE L’INIZIATIVA ‘SPIAGGE E FONDALI PULITI’

A questa fotografia preoccupante scattata dall’indagine Beach Litter di Legambiente si aggiunge anche quella relativa a tutti i rifiuti di ogni tipologia (compresi i mozziconi) raccolti e monitorati nelle spiagge campane in questi in 12 anni nei 170 transetti , e che ammontano a 115.563 rifiuti di cui l’88% è plastica. Parliamo di una media di 722 rifiuti ogni 100 metri lineari.

Per questo Legambiente richiama tutti all’azione e ad un maggior senso di responsabilità collettiva con la 36esima edizione di Spiagge e Fondali Puliti al via il 10, 11 e 12 aprile e che ha come partner principale Sammontana, supporter Traghettilines, e partner tecnico Erion Care.

Obiettivo della campagna è quello di denunciare l’incuria e l’abbandono delle coste, accendere i riflettori sulla raccolta differenziata e la gestione sostenibile dei rifiuti, promuovere la tutela dell’ecosistema marino. Motto di questa edizione di Spiagge e Fondali Puliti 2026 è ‘Tiriamolisù, una spiaggia più pulita è una spiaggia più felice’. Non è un caso che l’immagine scelta per questa edizione sia una “faccina” triste realizzata con i rifiuti spiaggiati che, però, può ritrovare presto il sorriso grazie ad una maggiore cura dei cittadini.

Agenzia DIRE – data pubblicazione 08/04/2026 – www.dire.it